Bénin: un plan stratégique 2025-2029 pour dynamiser l’emploi des jeunes

Le gouvernement béninois a validé, lors du Conseil des ministres du 24 septembre 2025, le plan stratégique 2025-2029 de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), dans le but de renforcer et structurer le secteur de l’emploi, avec une attention particulière portée aux jeunes.

Ce plan, élaboré autour de orientations stratégiques claires, comprend un programme d’action budgétisé ainsi qu’un cadre de suivi et d’évaluation des performances.

Il mise sur une approche collaborative, impliquant l’ensemble des acteurs du marché de l’emploi, pour améliorer la gouvernance du secteur, faciliter l’accès à des emplois décents et durables, et développer un système d’information fiable sur le marché du travail.

Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, Modeste Kérékou, a été chargé de superviser la mise en œuvre effective de ce plan, qui vise à mieux accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle et à stimuler la création d’opportunités sur l’ensemble du territoire.

Avec ce dispositif, le Bénin entend structurer durablement son marché de l’emploi, tout en apportant des réponses concrètes aux défis liés au chômage et à la jeunesse.