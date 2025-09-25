PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Bénin: un plan stratégique 2025-2029 pour dynamiser l’emploi des jeunes

Bénin: un plan stratégique 2025-2029 pour dynamiser l’emploi des jeunes

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Urbain Amègbédji, Directeur générale de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi
Urbain Amègbédji, Directeur générale de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi
- Publicité-
. .

Le gouvernement béninois a validé, lors du Conseil des ministres du 24 septembre 2025, le plan stratégique 2025-2029 de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), dans le but de renforcer et structurer le secteur de l’emploi, avec une attention particulière portée aux jeunes.

Ce plan, élaboré autour de orientations stratégiques claires, comprend un programme d’action budgétisé ainsi qu’un cadre de suivi et d’évaluation des performances.

Il mise sur une approche collaborative, impliquant l’ensemble des acteurs du marché de l’emploi, pour améliorer la gouvernance du secteur, faciliter l’accès à des emplois décents et durables, et développer un système d’information fiable sur le marché du travail.

Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, Modeste Kérékou, a été chargé de superviser la mise en œuvre effective de ce plan, qui vise à mieux accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle et à stimuler la création d’opportunités sur l’ensemble du territoire.

Avec ce dispositif, le Bénin entend structurer durablement son marché de l’emploi, tout en apportant des réponses concrètes aux défis liés au chômage et à la jeunesse.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Ouidah: Trois hôtels de luxe bientôt construits à Avlékété

Burkina Faso

Côte d’Ivoire : fin de service de SNEDAI pour les cartes consulaires burkinabè

France

France : Sarkozy reconnu coupable dans le procès du financement libyen de 2007

Malawi

Malawi : Peter Mutharika remporte la présidentielle face à Lazarus Chakwera

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Adjoumani dément toute pression onusienne sur les candidatures recalées

Bénin

Bénin – Modification des données sur la liste électorale: la date butoir fixée au 28 septembre

Bénin

Bénin: un accident de circulation fait quatre morts à Malanville

Monde

Covid-19: une reprise épidémique avec plus de 26.000 nouveaux cas en septembre 2025

Bénin

Crise verbale entre Béninois et Gabonais: Cotonou tape du poing sur la table

Nigeria

Guinness World Records rejette la tentative de record sexuel de Mandy Kiss

VOIR TOUS LES FLASHS