Bénin: Un numéro vert pour dénoncer les abus dans les centres de santé

Le gouvernement béninois met à la disposition des usagers un numéro vert destiné à signaler les abus et manquements observés dans les centres de santé du pays.

Cette initiative vise à renforcer la transparence et à améliorer la qualité des services offerts aux populations. Désormais, tout citoyen victime ou témoin d’abus, de mauvais traitements ou de comportements inappropriés dans les structures sanitaires peut alerter les autorités compétentes en composant ce numéro 01 91 44 44 44.

Selon les autorités sanitaires, ce dispositif s’inscrit dans une dynamique de responsabilisation du personnel médical et de protection des droits des patients. Il permettra également de recueillir des informations en temps réel et de prendre rapidement des mesures correctives.

Par cette démarche, le gouvernement entend restaurer la confiance des usagers dans le système de santé et garantir un meilleur accès à des soins de qualité, exempts de pratiques abusives.