Bénin: un nouveau CA installé à Ouanho dans la Commune d’Avrankou

Après plusieurs mois de paralysie administrative, l’arrondissement de Ouanho, dans la commune d’Avrankou, a enfin un nouveau chef.

Le vendredi 7 mars 2025, Bruno Zinkpèdédji, suppléant de l’ex-Chef d’arrondissement Hubert Hounhozounkou, a été officiellement installé comme conseiller communal avant d’être désigné Chef d’arrondissement par son parti, l’Union Progressiste le Renouveau (UPR), rapporte Africaho.

Une nomination qui met fin à une crise administrative

L’absence prolongée d’Hubert Hounhozounkou, condamné à deux ans de prison ferme par la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) dans une affaire domaniale et en fuite depuis sa condamnation, avait plongé l’arrondissement dans une situation d’incertitude et de blocage.

L’installation de Bruno Zinkpèdédji marque donc un retour à la normale dans la gestion des affaires locales. Lors de son discours d’investiture, Bruno Zinkpèdédji a exprimé sa gratitude envers son parti pour la confiance accordée et a pris l’engagement de travailler au développement de Ouanho. Il a promis de s’attaquer aux défis locaux, notamment en matière de services publics et d’amélioration des conditions de vie des habitants.

Cette désignation permet à Ouanho de retrouver une gouvernance locale stable, avec l’espoir d’une meilleure gestion administrative après une longue période d’incertitude.