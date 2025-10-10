Bénin: un homme condamné à 50 mois de prison pour Kidnapping d’une fillette

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné ce jeudi un homme à 50 mois de prison pour avoir enlevé une fillette, en complicité avec un coiffeur.

Selon les éléments du dossier, rapporté par Banouto, le prévenu, en complicité avec le coiffeur, a participé à l’enlèvement de la victime, provoquant une vive inquiétude dans la communauté.

Les enquêtes menées par les forces de l’ordre ont permis d’établir la responsabilité des deux individus dans cet acte criminel, aboutissant à leur mise en jugement devant la CRIET.

La Cour, après examen des preuves et des témoignages, a retenu la culpabilité de l’homme principal dans l’enlèvement et de son complice dans la facilitation de l’acte.

La juridiction spéciale dans sa décision a condamné chacun des mis en cause dans cette affaire de kidnapping à 50 mois de prison.