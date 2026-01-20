La suite après la publicité
Bénin

Bénin: un fétiche Tolègba ravagé par un incendie à Cocotomè

Un fétiche Tolègba situé à Cocotomè, dans la commune d’Abomey-Calavi, a été ravagé par un incendie, dans la nuit du dimanche au lundi , selon des informations rapportées par le média Triomphe Mag.

L’incident a été constaté par des riverains, qui ont relayé des vidéos de l’incendie sur les réseaux sociaux. Lesdites vidéos montrent le site abritant le fétiche totalement dévasté par les flammes réduisant le fétiche en cendre.

L’origine du feu reste pour le moment inconnu. Ce n’est pas la première fois qu’un fétiche tolegba a subi le verdict du feu. Il y a quelques années, le tolegba de Godomey a subi le même verdict.


