Bénin: un faux commissaire adjoint interpellé à Abomey-Calavi

Un individu se faisant passer pour commissaire adjoint de police a été interpellé cette semaine à Abomey-Calavi, dans le département de l’Atlantique.

L’homme, vêtu d’un uniforme officiel et arborant de fausses insignes, se livrait à des opérations d’extorsion auprès de citoyens et de gérants de bars, selon plusieurs témoignages concordants.

L’alerte a été donnée par des habitants qui, intrigués par le comportement de ce pseudo-officier, ont saisi les forces de l’ordre. Une équipe de la police républicaine s’est aussitôt déployée, permettant l’interpellation du suspect sans incident.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent que le mis en cause arpentait plusieurs quartiers de la commune, exigeant des “contributions” au nom de prétendues opérations de contrôle ou de soutien à la hiérarchie policière. Une méthode bien rodée qui lui aurait permis de soutirer de l’argent à plusieurs victimes.

Placé en garde à vue, l’homme devra répondre devant la justice des chefs d’usurpation de titre et de fonctions, escroquerie et extorsion de fonds.

La police républicaine a salué la vigilance de la population et rappelé que tout agent en service est identifiable par un numéro matricule vérifiable.

Cette affaire met une fois encore en lumière la recrudescence des cas d’usurpation d’identité professionnelle dans plusieurs localités du pays. Les autorités exhortent les citoyens à signaler sans délai tout comportement suspect afin de préserver la crédibilité des institutions et la sécurité publique.