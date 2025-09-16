PAR PAYS
Bénin: un escroc spécialisé dans le retrait frauduleux de fonds dans les cabines MoMo arrêté

Société
Par Edouard Djogbénou
Un véhicule de la police républicaine
Véhicule de la police républicaine . @Présidence du Bénin
. .

Les forces de sécurité béninoises ont mis fin aux agissements d’un individu soupçonné d’escroquerie à grande échelle via des cabines de transfert d’argent mobile, communément appelées « cabines MoMo ».

L’arrestation de ce présumé fraudeur marque une étape importante dans la lutte contre la cybercriminalité et les pratiques frauduleuses liées aux services financiers numériques.

Selon les informations rapportées, le mis en cause opérait depuis plusieurs mois en se faisant passer pour un agent de structures agréées. Il aurait mis en place un système lui permettant de soutirer d’importantes sommes d’argent à des clients peu méfiants.

Sa méthode consistait à manipuler les opérations de dépôt ou de retrait en détournant une partie des montants confiés.

L’escroc présumé a finalement été appréhendé à la suite d’une enquête minutieuse menée par les services compétents. Des témoignages concordants et des preuves recueillies auprès de plusieurs victimes ont permis de remonter jusqu’à lui.

L’affaire, désormais entre les mains de la justice, illustre une nouvelle fois les dérives liées à l’usage croissant des services financiers digitaux dans le pays. Les autorités rappellent que les opérateurs agréés disposent toujours d’identifications claires et invitent les usagers à la vigilance lorsqu’ils effectuent des transactions.

La Direction Générale de la Police Républicaine a, de son côté, renouvelé son engagement à poursuivre avec rigueur les individus qui profitent de la confiance des populations pour commettre des fraudes. Elle encourage également toute personne victime ou témoin de pratiques suspectes à les signaler immédiatement.

