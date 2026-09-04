Le Koweït condamne fermement des frappes iraniennes de drones et de missiles contre son territoire

Les autorités koweïtiennes ont dénoncé une offensive militaire menée par Téhéran contre leur sol national, affirmant leur droit à riposter conformément aux règles internationales.

Le ministère des Affaires étrangères du Koweït a fermement condamné, le jeudi 3 septembre 2026, de nouvelles attaques de drones et de missiles menées par l’Iran contre son territoire à l’aube. Cette dénonciation officielle fait suite à une série de tirs aériens ayant ciblé plusieurs zones de l’émirat au lever du jour.

La diplomatie koweïtienne a qualifié ces frappes militaires de « menace directe » pour la sécurité et la stabilité de l’émirat ainsi que pour la vie de ses citoyens et de ses résidents. Les autorités ont souligné que de tels actes hostiles mettent en péril la paix civile et l’intégrité de l’ensemble de la population établie dans le pays.

Dans sa déclaration officielle, le gouvernement koweïtien a dénoncé une violation flagrante du droit international, de la Charte de l’ONU et de la résolution 2817 du Conseil de sécurité. L’exécutif a formellement rappelé son droit légitime à l’autodéfense, conformément aux dispositions prévues par l’article 51 de la Charte des Nations unies.

Sur le plan opérationnel, les forces armées koweïtiennes ont immédiatement réagi dès la détection des engins hostiles en mobilisant l’ensemble de leurs systèmes de défense antiaérienne. Les batteries de missiles sol-air ont engagé les cibles en plein vol afin d’intercepter les projectiles hostiles à l’aube avant qu’ils n’atteignent leurs objectifs.

Une riposte revendiquée par Téhéran

L’armée iranienne a pour sa part revendiqué ces tirs de missiles et de drones, précisant avoir visé des installations militaires américaines situées sur la base aérienne d’Ahmad al-Jaber au Koweït en représailles directes à de récents bombardements américains.