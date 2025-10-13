Bénin: un bouvier poursuivi pour vol de 58 bœufs appartenant à son propriétaire

Le Commissariat d’arrondissement de Godomey (département de l’Atlantique) a mené, du 6 au 12 octobre 2025, une vaste opération « coup de poing » contre la criminalité.

Le bilan est particulièrement lourd: 31 individus interpellés, cinq foyers de délinquance démantelés, ainsi que d’importantes saisies de drogues et de produits volés.

Parmi les cas les plus marquants figure une escroquerie hors du commun. Un bouvier a été arrêté pour avoir vendu 58 bœufs appartenant à son employeur, empochant au passage 14 millions de francs CFA.

Le suspect aurait ensuite remis la totalité de la somme à un faux marabout, persuadé par ce dernier qu’il pourrait multiplier son argent et le transformer en 800 millions de francs CFA.

Le bouvier et son acolyte marabout ont tous deux été appréhendés par les forces de l’ordre. Ils seront présentés dans les prochains jours au Procureur de la République pour répondre de leurs actes.

Cette opération de grande envergure confirme la détermination de la police républicaine à renforcer la sécurité des populations dans l’arrondissement de Godomey et à lutter contre la recrudescence des activités criminelles.