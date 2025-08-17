Bénin – un autocar plonge dans le fleuve Ouémé à Glazoué: le gouvernement réagit

Un autocar en partance pour Malanville a terminé sa course dans le fleuve Ouémé dans la nuit du 16 au 17 août 2025, à hauteur de Thio dans la commune de Glazoué. Le gouvernement béninois, par la voix des ministres de l’Intérieur et des Transports, a annoncé avoir mobilisé tous les secours nécessaires et exprimé sa solidarité aux victimes et à leurs familles.

Selon le communiqué conjoint signé par Alassane Seïdou et José Tonato, l’accident s’est produit sur la Route Nationale Inter-États n°2, au niveau du pont de franchissement du fleuve.

Le véhicule, appartenant à une compagnie de transport international, aurait perdu le contrôle avant de plonger dans le lit du fleuve. Les autorités ont assuré que des opérations sont en cours pour porter assistance aux rescapés et extraire l’épave de l’eau.

Tout en réitérant son soutien aux passagers survivants et aux proches des victimes, l’exécutif en appelle à la vigilance des transporteurs routiers.

« Le gouvernement invite les compagnies nationales et internationales ainsi que les conducteurs à l’observance scrupuleuse des règles de conduite, à la prudence et à la tolérance sur la route », souligne le communiqué officiel.

Le gouvernement rappelle que la responsabilité des transporteurs et conducteurs est engagée et insiste sur la nécessité de renforcer la discipline au volant afin d’éviter de nouveaux drames.

Le bilan provisoire fait état de neuf rescapés, alors qu’un premier corps a déjà été retrouvé et identifié. Le reste des passagers se trouverait encore prisonnier à l’intérieur du véhicule immergé, dont le nombre total demeure inconnu.

Les opérations de sauvetage, rendues difficiles par la profondeur et le courant du fleuve, se poursuivent sans relâche. Pompiers, policiers et agents de la protection civile s’activent pour tenter de repêcher les victimes et sécuriser le site.