Bénin: un agent des eaux et forêts agressé à Toviklin par 4 individus

Quatre individus surpris en infraction le lundi 21 Février 2022 par un agent des eaux et forêts en poste à Toviklin, ont passé à tabacs ce dernier avant de disparaître dans la nature.

Un agent des eaux et forêts en poste à Toviklin a été agressé le lundi dernier par quatre individus qui ont pris la clé des champs après leur forfait. Selon les informations de « Le Matinal », la scène s’est produite à quelques encablures du collège d’enseignement général de la localité.

Attiré par les bruits d’une tronçonneuse un peu avant minuit ce lundi 21 Février, l’agent des eaux et forêts s’est rendu sur le lieu où provenaient les bruits. Il tombe sur quatre individus qu’il interpella. Les quatre hors la loi qui cisaillaient un arbre en réaction se sont tombés sur lui pour le passer à tabacs.

L’agent des eaux et forêts s’en est sorti indemne grâce au passage d’un engin dont les lumières ont poussé les quatre hors la loi à lâcher leur prise et à prendre la clé des champs. Informée, l’unité de la police républicaine de la localité s’est dépêchée sur les lieux. L’agent des eaux et forêt fut transporté au centre de santé de la localité.

Une enquête est ouverte par les éléments de la police républicaine afin de démasquer les quatre malfrats auteurs de cet acte crapuleux.