Bénin: un accident de circulation fait quatre morts à Malanville

Bénin: un accident de circulation fait quatre morts à Malanville

Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Un grave accident de circulation est survenu ce lundi 22 septembre 2025 dans l’arrondissement de Guéné, village de Goungoun, commune de Malanville.

Le drame a coûté la vie à quatre personnes et fait plusieurs blessés, en plus de dégâts matériels. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, un véhicule en stationnement, dépourvu de toute signalisation, serait à l’origine de l’accident.

Un autre véhicule arrivant en sens inverse n’a pu éviter la collision, provoquant ainsi le choc fatal. Les blessés ont été évacués d’urgence vers les centres de santé les plus proches pour une prise en charge.

Les autorités locales appellent une fois encore les usagers de la route à la vigilance et au strict respect des règles de sécurité routière afin de prévenir de tels drames.

