Bénin: ultimatum de l’ANaTT aux propriétaires de plaques non retirées

L’Agence nationale des transports terrestres (ANaTT) appelle les usagers à régulariser leur situation avant le 15 octobre 2025. Dans un communiqué signé de son directeur général, Richard Dada, en date du 17 septembre 2025, l’institution prévient que toutes les plaques produites jusqu’au 31 décembre 2023, mais toujours non récupérées, seront détruites passé ce délai.

L’ANaTT invite donc les concernés à se rapprocher de ses annexes départementales pour retirer leurs cartes grises et procéder à la fixation des plaques minéralogiques.

Selon l’institution, plusieurs plaques attendent encore leurs propriétaires dans les annexes, tandis que de nombreux demandeurs continuent de circuler avec des motos non immatriculées. Une pratique illégale qui expose les conducteurs à des sanctions sévères : saisie et mise en fourrière des engins, conformément à l’arrêté interministériel du 13 mars 2014 sur l’immatriculation des véhicules à deux et trois roues ainsi que des quadricycles à moteur en République du Bénin.

Les annexes départementales concernées

Cotonou

Ouidah

Parakou

Bohicon

Kandi

Natitingou

Porto-Novo

Lokossa

Savalou

Par cette mesure, l’ANaTT entend assainir le secteur et mettre fin à la circulation de motocyclettes non immatriculées sur le territoire national.