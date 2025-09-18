PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Bénin: ultimatum de l’ANaTT aux propriétaires de plaques non retirées

Bénin: ultimatum de l’ANaTT aux propriétaires de plaques non retirées

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Des plaques d'immatriculation
Des plaques d'immatriculation. @La Nation
- Publicité-
. .

L’Agence nationale des transports terrestres (ANaTT) appelle les usagers à régulariser leur situation avant le 15 octobre 2025. Dans un communiqué signé de son directeur général, Richard Dada, en date du 17 septembre 2025, l’institution prévient que toutes les plaques produites jusqu’au 31 décembre 2023, mais toujours non récupérées, seront détruites passé ce délai.

L’ANaTT invite donc les concernés à se rapprocher de ses annexes départementales pour retirer leurs cartes grises et procéder à la fixation des plaques minéralogiques.

Selon l’institution, plusieurs plaques attendent encore leurs propriétaires dans les annexes, tandis que de nombreux demandeurs continuent de circuler avec des motos non immatriculées. Une pratique illégale qui expose les conducteurs à des sanctions sévères : saisie et mise en fourrière des engins, conformément à l’arrêté interministériel du 13 mars 2014 sur l’immatriculation des véhicules à deux et trois roues ainsi que des quadricycles à moteur en République du Bénin.

Les annexes départementales concernées

  • Cotonou
  • Ouidah
  • Parakou
  • Bohicon
  • Kandi
  • Natitingou
  • Porto-Novo
  • Lokossa
  • Savalou

Par cette mesure, l’ANaTT entend assainir le secteur et mettre fin à la circulation de motocyclettes non immatriculées sur le territoire national.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : le gouvernement durcit le ton face aux contestations électorales

Mali

CPI : des accusations controversées de crimes de guerre en Afrique de l’Ouest

Togo

Togo: arrestation de l’ancienne ministre des Armées Marguerite Gnakadé

Mali

Mali : le gouvernement renforce la sécurité des convois de carburant

Centrafrique

Centrafrique : 05 policiers congolais portés disparus après un accident de la MINUSCA

Gabon

Bénin: Alain Kenneth alerte sur l’arrestation de son hôte au Gabon

Guinée

Guinée : Alpha Condé appelle au boycott du référendum constitutionnel

Bénin

Bénin: adoption d’une stratégie pour une éducation de base inclusive à l’horizon 2030

Bénin

Bénin: création du Fonds d’Investissement communal (FIC)

Bénin

Bénin: le gouvernement lance un vaste projet de construction et de réhabilitation de formations sanitaires

VOIR TOUS LES FLASHS