Bénin: Samou Seïdou Adambi signe son retour sur la scène politique le 21 septembre à Parakou

Après plusieurs mois de silence, l’ancien ministre de l’Eau et des Mines, Samou Seïdou Adambi, prépare son grand retour sur la scène politique nationale.

Selon les informations de Fraternité fm, l’ancien ministre dont les ambitions présidentielles précoces ont été éteintes comme un feu de pailles sera à Parakou, le dimanche 21 septembre 2025, pour marquer sa rentrée politique.

L’annonce de cette réapparition suscite un fort engouement. Soutiens, militants et observateurs voient dans cette sortie publique une étape clé dans la redynamisation de ses activités au sein du Bloc Républicain.

L’événement devrait rassembler un large public composé d’élus locaux, de militants et de sympathisants venus de tout le septentrion.

Si le contenu de son discours n’a pas encore filtré, tout porte à croire que Samou Seïdou Adambi entend réaffirmer son engagement en faveur du développement de la huitième circonscription électorale et, au-delà, du pays tout entier.

Un signal pour les échéances à venir

Ce rendez-vous politique sera suivi avec attention, car il pourrait donner le ton des orientations à venir à l’approche des échéances électorales de 2026.

Son retour marque aussi une volonté de repositionnement stratégique au sein de la mouvance présidentielle et sur l’échiquier national.