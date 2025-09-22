Bénin: Samou Adambi appelle à l’unité après son retour au Bloc Républicain

Après plusieurs mois de suspension et de silence, Samou Séïdou Adambi a fait son grand retour au Bloc Républicain (BR).

À cette occasion, l’ancien ministre de l’Eau et des Mines a lancé un appel à l’unité au sein de son parti, invitant ses camarades à mettre de côté les rivalités individuelles pour mieux se préparer aux échéances électorales à venir.

Arrivé à Parakou, Adambi a été accueilli par une foule composée d’élus locaux, de militants et de sympathisants venus de tout le septentrion. Dans un discours marquant, il a souligné la nécessité pour le parti de consolider ses structures et de travailler collectivement à la réussite des prochaines élections.

« Il est temps de mettre de côté les rivalités individuelles et de se concentrer sur l’intérêt général du parti et du pays », a-t-il déclaré, avant de rappeler son engagement envers le Bloc Républicain et la base qui l’a soutenu durant les périodes de turbulence.

Le retour de Samou Adambi intervient quelques semaines après la levée de sa suspension par le Bureau Exécutif National du parti. Cet événement marque un tournant pour la mouvance présidentielle, qui entend renforcer sa cohésion et mobiliser ses cadres et militants en vue de la présidentielle et des législatives de 2026.