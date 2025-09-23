PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Bénin: saisie d’un important lot de munitions à Tchaourou

Bénin: saisie d’un important lot de munitions à Tchaourou

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
Moins de 1 min.
70 000 cartouches retrouvées dans un camion
70 000 cartouches retrouvées dans un camion
- Publicité-
. .

Les autorités douanières du Borgou-Alibori ont mis fin à une opération de trafic de munitions dans la matinée du mardi 14 février 2023.

Un lot de 15 000 cartouches de fusil a été découvert à Sinahou, un village de l’arrondissement de Bétérou, dissimulé dans du sable transporté par un tricycle sur lequel avait été posée une pelle.

Le conducteur du tricycle, interpellé sur les lieux, a abandonné la marchandise ainsi que le véhicule et a pris la poudre d’escampette.

L’inspecteur des douanes du service régional de lutte contre la fraude, Rodrigue Alofa, en charge du dossier, a confirmé l’ouverture d’une enquête pour identifier les responsables et retracer les circuits de ce trafic.

Cette opération met en lumière les réseaux de transport clandestin souvent dissimulés dans des entrepôts mobiles ou des chargements apparemment anodins. Elle souligne aussi la vigilance accrue des services de sécurité dans les zones rurales du département de Borgou-Alibori.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin: quatre suspects interpellés après un vol à main armée à N’Dali

Bénin

Bénin – Présidentielle 2026: Adrien Houngbédji dément tout soutien anticipé à un candidat

Bénin

Bénin: Maximilien Claude Cocou Olympio nommé Coordonnateur de la Cellule juridique de la Présidence

Bénin

Arnaque en ligne: le CNIN met en garde contre un faux lien promettant une aide de Patrice Talon

Bénin

Bénin: un présumé voleur échappe à un lynchage populaire à Calavi

Burkina Faso

L’AES annonce son retrait immédiat de la CPI

Bénin

Immatriculation des motos: les dernières facilités accordées par l’Anatt avant la destruction des plaques non retirées

Bénin

ANIP: des guichets d’identification ouverts dans dix hôpitaux pour rapprocher les formalités administratives

Bénin

Clôture du dialogue régional à Cotonou: une feuille de route adoptée pour renforcer les architectures de paix en Afrique de l’Ouest

Égypte

Égypte : le président accorde une grâce présidentielle à l’activiste Alaa Abdel Fattah

VOIR TOUS LES FLASHS