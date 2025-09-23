Bénin: saisie d’un important lot de munitions à Tchaourou

Les autorités douanières du Borgou-Alibori ont mis fin à une opération de trafic de munitions dans la matinée du mardi 14 février 2023.

Un lot de 15 000 cartouches de fusil a été découvert à Sinahou, un village de l’arrondissement de Bétérou, dissimulé dans du sable transporté par un tricycle sur lequel avait été posée une pelle.

Le conducteur du tricycle, interpellé sur les lieux, a abandonné la marchandise ainsi que le véhicule et a pris la poudre d’escampette.

L’inspecteur des douanes du service régional de lutte contre la fraude, Rodrigue Alofa, en charge du dossier, a confirmé l’ouverture d’une enquête pour identifier les responsables et retracer les circuits de ce trafic.

Cette opération met en lumière les réseaux de transport clandestin souvent dissimulés dans des entrepôts mobiles ou des chargements apparemment anodins. Elle souligne aussi la vigilance accrue des services de sécurité dans les zones rurales du département de Borgou-Alibori.