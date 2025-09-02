Bénin- Retrait et remise des parainnages: les députés de l’opposition affichent leur discipline

Les choses se précisent du côté de l’opposition béninoise. Les vingt-huit (28) députés du parti Les Démocrates ont remis leurs fiches de parrainage au président du parti, Boni Yayi, après leur retrait auprès de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

L’annonce a été faite par le secrétaire national du parti. Cette décision confirme la stratégie de centralisation des parrainages autour de l’ancien chef de l’État, appelé à jouer un rôle clé dans le choix du candidat de l’opposition pour la présidentielle de 2026.

Par ailleurs, le député Basile Ahossi, qui avait publiquement annoncé son soutien à Romuald Wadagni, candidat désigné par la mouvance présidentielle, a également remis sa fiche de parrainage au président du parti Les Démocrates. Ce geste traduit la discipline interne exigée par la direction du parti, malgré des prises de position individuelles.

Avec ce regroupement des parrainages, Les Démocrates disposent désormais d’un levier politique essentiel dans la bataille électorale à venir.

Reste à savoir comment Boni Yayi et son bureau politique vont orienter ces soutiens stratégiques pour peser face au camp présidentiel.