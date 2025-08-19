PAR PAYS
Bénin: report des audiences de la Cour constitutionnelle des 19 et 21 août 2025

Société
Par Angèle M. ADANLE
La Cour constitutionnelle du Bénin a annoncé le report des audiences de mise en état et plénières initialement prévues pour les mardi 19 et jeudi 21 août 2025. Cette décision intervient en raison d’un empêchement de la Cour, selon un communiqué officiel signé par le greffier en chef, Sylvestre Farra.

Les usagers de la Cour constitutionnelle devront patienter encore quelques jours. Dans un communiqué rendu public le 18 août 2025, l’institution a informé que les audiences prévues pour les 19 et 21 août 2025 n’auront pas lieu aux dates initialement fixées. L’instance invoque un empêchement, sans toutefois préciser la nature de celui-ci.

Le report concerne à la fois les audiences de mise en état et les plénières, généralement consacrées à l’examen de dossiers sensibles et aux délibérations publiques. Ces sessions seront reprogrammées ultérieurement, a assuré le greffier en chef, qui précise que les nouvelles dates seront communiquées dans les prochains jours.

Ce contretemps survient alors que la Cour constitutionnelle joue un rôle central dans l’arbitrage des litiges politiques et électoraux au Bénin, surtout à l’approche d’échéances électorales majeures. Pour l’heure, les parties concernées sont invitées à rester attentives aux prochaines communications du Greffe.

