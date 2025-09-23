Bénin: quatre suspects interpellés après un vol à main armée à N’Dali

La Police républicaine a annoncé l’arrestation de quatre individus impliqués dans un vol à main armée survenu récemment dans la commune de N’Dali, au nord du Bénin.

L’opération, menée par les unités de sécurité locales, a permis de mettre un coup d’arrêt à ce réseau criminel et de sécuriser la population.

Selon les informations disponibles, les malfaiteurs avaient attaqué des habitants en brandissant des armes blanches et des armes à feu artisanales, semant la panique dans la localité. Alertée, la Police républicaine a immédiatement ouvert une enquête et mobilisé ses équipes.

Les investigations ont rapidement conduit à l’identification des suspects, qui ont été interpellés dans une série d’opérations ciblées.

Lors des perquisitions, plusieurs objets compromettants ont été saisis, dont des armes et une partie du butin. Les suspects sont actuellement placés en garde à vue et devraient être présentés dans les prochains jours devant la juridiction compétente pour répondre des faits qui leur sont reprochés.

Les autorités locales saluent la réactivité des forces de sécurité, qui ont permis de rassurer la population de N’Dali, déjà marquée par des épisodes similaires ces derniers mois. Elles appellent les habitants à collaborer davantage avec les forces de l’ordre en signalant tout mouvement suspect afin de prévenir de nouvelles attaques.

Cette arrestation constitue un pas de plus dans la lutte contre la criminalité organisée dans la région de l’Alibori, où les forces de sécurité multiplient les opérations de prévention et de répression pour protéger les citoyens et leurs biens.