Bénin: quatre agents du CNHU arrêtés pour extorsion présumée

Quatre agents en service au Centre national hospitalier universitaire (CNHU) ont été interpellés par les forces de l’ordre pour leur implication présumée dans des actes de rançonnement, rapporte Africaho.

Selon les informations disponibles, ces agents sont suspectés d’avoir exigé des paiements induits auprès de patients ou de leurs accompagnants, en marge des procédures médicales habituelles. Ces pratiques, si elles sont avérées, constituent des infractions graves au regard des règles de déontologie et de la législation en vigueur, qui prohibent toute forme de perception illégale dans l’exercice des fonctions publiques.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue afin d’être entendus par les services compétents. Une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités et établir, le cas échéant, les circonstances exactes des faits reprochés.

Les investigations se poursuivent pour déterminer l’ampleur des pratiques dénoncées et identifier d’éventuels autres comportements similaires impliquant d’autres agents.