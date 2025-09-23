Bénin – Présidentielle 2026: Adrien Houngbédji dément tout soutien anticipé à un candidat

Adrien Houngbédji, président du Parti du Renouveau Démocratique (PRD), a tenu à clarifier sa position dans la perspective de l’élection présidentielle prévue pour le 12 avril 2026.

Depuis Toronto, au Canada, où il séjourne, l’ancien président de l’Assemblée nationale a publié un communiqué pour démentir les informations relayées par certains médias laissant entendre qu’il aurait déjà apporté son soutien à un candidat déclaré.

« L’empathie pour une personne est une chose ; l’engagement politique aux côtés de cette personne en est une autre », a souligné le leader du PRD, réagissant notamment à une visite de courtoisie qu’il a récemment reçue d’un potentiel candidat.

Adrien Houngbédji précise qu’aucune décision officielle n’a encore été prise par sa formation politique et qu’il n’a, à titre personnel, exprimé aucune préférence. Il rappelle que le PRD demeure une organisation politique structurée, où toute prise de position doit résulter d’un processus de concertation.

Selon lui, l’éventuel choix du parti reposera sur l’analyse des visions, des projets de société et surtout sur la capacité des candidats à rassembler les Béninois au-delà des clivages.

Ce communiqué vise à couper court aux spéculations et à réaffirmer la ligne de prudence adoptée par le PRD dans l’attente des discussions internes prévues dans les prochains mois.