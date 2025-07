Bénin: présentation officielle de 1785 nouvelles recrues de la Police Républicaine

Au Centre de formation militaire de Bembèrèkè, 1785 jeunes béninois, dont 109 filles, ont été officiellement présentés au drapeau ce mardi 22 juillet 2025.

Sous la présidence du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Séidou, et en présence de hautes autorités militaires et civiles, la cérémonie de présentation au drapeau de la classe 2023 de la Police Républicaine s’est tenue dans une ambiance solennelle au Centre de formation militaire de Bembèrèkè ce mardi. Un total de 1785 recrues, fraîchement sorties de trois mois de formation militaire de base, ont franchi ce rite d’intégration, synonyme de passage officiel de la vie civile à la vie militaire.

Parmi elles, 109 jeunes filles et 1676 garçons, désormais porteurs de fourragères, s’apprêtent à renforcer les rangs de la Police Républicaine. Ce recrutement massif entre dans le cadre du programme stratégique du gouvernement béninois qui prévoit l’intégration annuelle de 2000 agents afin de répondre efficacement aux défis sécuritaires sur tout le territoire national.

Une formation intense pour des forces aguerries

La formation militaire commune de base à laquelle ces recrues ont été soumises s’est révélée particulièrement rigoureuse. Encadrés par des instructeurs expérimentés, les futurs policiers ont été formés à la topographie, aux tactiques de combat, à la manipulation des armes, aux réponses face aux engins explosifs improvisés, ainsi qu’à la culture et la discipline militaires.

Le point culminant de leur parcours a été une marche tactique de 120 kilomètres, épreuve emblématique de leur endurance et de leur engagement.

Selon Peace FM, le Colonel Tozé directeur du Centre de formation, n’a pas manqué de saluer leur discipline et leur capacité d’adaptation. Dans son discours, il a exprimé sa reconnaissance au gouvernement du Président Patrice Talon pour sa politique ambitieuse en matière de sécurité nationale.

- Publicité-

En clôturant la cérémonie, le ministre Alassane Séidou a officialisé le port des fourragères et réaffirmé l’engagement de l’État à doter la République d’une force de sécurité professionnelle, disciplinée et bien formée. Il a également. encouragé les recrues à poursuivre leur formation avec la même détermination.

Après cette étape protocolaire, les 1785 jeunes policiers rejoindront dans les prochains jours l’école des brigadiers et agents de Police pour une phase de formation pratique de neuf mois.

À l’issue de ce parcours, ils seront déployés sur le terrain, prêts à assumer leur mission de protection des personnes et des biens, au service de la paix et de la sécurité au Bénin.