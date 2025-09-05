PAR PAYS
Bénin: plusieurs tombes profanées à Glazoué, les auteurs recherchés

Bénin: plusieurs tombes profanées à Glazoué, les auteurs recherchés

Par Edouard Djogbénou
Les profanateurs de tombe sont toujours à l’oeuvre. Dans la matinée du jeudi 4 septembre 2025, onze sépultures ont été découvertes profanées au cimetière Tchakaloké Camanté, dans la commune de Glazoué, département des Collines.

Selon les informations de la radio Iléma, le constat a été fait par les riverains qui ont alerté les autorités locales. Celles-ci se sont rapidement rendues sur les lieux pour faire le constat et ont annoncé l’ouverture d’une enquête afin de mettre la main sur les profanateurs.

La profanation de tombe est devenue une pratique courante dans plusieurs localités du pays. Ceux qui s’adonnent à ces actes sont à la recherche d’organes humains pour des rituels…

