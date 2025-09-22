Bénin: plus de 20 600 ménages bénéficient des premiers transferts monétaires du programme GBESSOKE

Le gouvernement béninois a lancé la phase opérationnelle du Programme de Filets de Protection Sociale Productifs (PFPSP), baptisé « GBESSOKE », avec une première vague de transferts monétaires touchant 20 621 ménages dans les communes pilotes.

Ce dispositif cible principalement les populations vulnérables et marque une étape concrète dans la stratégie de protection sociale du gouvernement.

Les premiers versements ont été effectués dans 12 communes pilotes, réparties dans les 12 départements du pays, pour un total mobilisé de 208 272 100 FCFA lors de ce premier mois. Pour renforcer l’impact productif du programme, un appui supplémentaire de 50 000 FCFA par ménage est prévu au 6ᵉ et au 9ᵉ mois pour soutenir les Activités Génératrices de Revenus (AGR).

Destinataires et critères de sélection

Environ 85 % des bénéficiaires sont des femmes, soulignant un ciblage majoritairement féminin. Les ménages sélectionnés ont fait l’objet d’une certification sur le terrain, effectuée par des agents de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) et du Ministère des Affaires Sociales, afin de vérifier leur vulnérabilité.

Une partie des préparatifs a inclus la distribution de cartes SIM sécurisées pour recevoir les transferts électroniques, ce qui assure transparence et traçabilité.

Objectifs du programme

Le programme GBESSOKE ne se limite pas à l’aide financière. Il vise à sortir durablement les ménages les plus vulnérables de la pauvreté, créer une dynamique de résilience économique, accompagner les bénéficiaires dans des activités productives via les AGR, élargir progressivement sa couverture aux 77 communes du Bénin une fois les processus de certification terminés.

Cette première opération pilote montre que le gouvernement cherche à associer solidarité immédiate et autonomisation à long terme. Les montants, bien que modestes pour chaque ménage, peuvent avoir un effet significatif sur le quotidien des bénéficiaires ciblés.

Par ailleurs, le fait que le programme inclue des mesures comme la distribution de cartes SIM, la mise en place de canaux de plaintes communautaires, et un suivi régulier, renforce sa crédibilité.