Bénin: plus de 12 000 quitus fiscaux délivrés sur 13 000 demandes à la veille de la présidentielle 2026

À la veille de l’ouverture des dépôts de candidatures pour la présidentielle de 2026, la Direction générale des impôts (DGI) est à pied d’œuvre. Sur près de 13 000 demandes enregistrées, plus de 12 000 quitus fiscaux ont déjà été délivrés, selon les chiffres disponibles. Ce document, indispensable à tout candidat à l’élection, continue d’être traité en ligne via la plateforme dédiée.

Le quitus fiscal figure parmi les pièces exigées pour toute candidature à une élection nationale au Bénin. Dans un communiqué publié le 12 septembre 2025, la DGI a rappelé aux potentiels candidats l’obligation d’en disposer. La démarche, exclusivement numérique, s’effectue sur le portail https://quitus.impots.bj et requiert que le demandeur soit totalement à jour vis-à-vis du fisc.

Selon le communiqué, les impôts fonciers, la taxe sur les véhicules à moteur, les impôts professionnels, la patente et l’impôt sur le revenu font partie des obligations à régulariser. Les salariés doivent, quant à eux, joindre une fiche de paie récente, datant de moins de trois mois.

Pour la DGI, cette opération vise à garantir la transparence et l’équité entre tous les candidats. « Le dossier doit prouver que la situation fiscale du requérant est soldée à zéro franc au 31 décembre 2024 », précise le communiqué. En d’autres termes, aucun arriéré ne doit subsister avant l’obtention du quitus.

Cette mesure, selon les autorités, s’inscrit dans la logique de bonne gouvernance et de responsabilité fiscale.