Bénin: Patrice Talon visite les chantiers des infrastructures touristiques de Ouidah

Le président de la République, Patrice Talon, s’est rendu récemment dans la ville de Ouidah pour se rendre compte de l’avancement des travaux des grands projets touristiques en cours.

Cette visite de terrain permet au chef de l’État de vérifier la progression des réalisations inscrites dans le Programme d’Action du Gouvernement, notamment celles visant à renforcer l’attractivité historique et culturelle de la cité.

Parmi les chantiers visités figurent le Fort Portugais, le musée international de la mémoire et de l’esclavage, la route de l’Esclave, la réhabilitation de la forêt sacrée, ainsi que le complexe touristique Marina.

Le Président a insisté sur la qualité des travaux, sur le respect des délais et sur la nécessité que ces infrastructures soient conformes aux normes tant sur le plan esthétique que sécuritaire.

Les projets observés témoignent d’une volonté de hisser Ouidah au rang de destination majeure touristique de la sous-région ouest-africaine. Dans ses entretiens avec les maîtres d’ouvrage, il a souligné la responsabilité de tous les acteurs pour achever les travaux dans les conditions optimales.

Il a également demandé que les efforts se poursuivent pour associer les populations locales, pour assurer que les retombées sociales et économiques profitent à la communauté.

À lire aussi : Bénin: la HAAC promet de jouer efficacement son rôle pendant la période électorale

Cette tournée dans Ouidah s’inscrit dans une stratégie plus large de développement touristique national, où culture, mémoire, patrimoine et modernité se combinent pour créer une offre diversifiée.

En inspectant lui-même les sites, le Président Talon envoie un signal fort: la transformation des villes historiques ne doit pas rester au stade des promesses, mais se faire visible sur le terrain.