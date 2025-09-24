PAR PAYS
Live logo
Bénin: Patrice Talon visite le chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale à Porto-Novo

Bénin: Patrice Talon visite le chantier du nouveau siège de l’Assemblée nationale à Porto-Novo

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon
Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon PH: Présidence de la République
. .

Le président de la République, Patrice Talon, s’est rendu ce mardi après-midi sur le site de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale.

L’objectif de cette descente est d’inspecter l’état d’avancement, examiner les finitions et s’assurer que le cadre répondra aux exigences de modernité fixées par les autorités.

Accompagné de plusieurs personnalités politiques et techniques, dont le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, Didier José Tonato, le maire de Porto-Novo Charlemagne Yankoty, ainsi que des représentants des entreprises intervenantes (Koffi & Diabaté, Jet Contractor, KERE Architecture), le chef de l’État a observé chaque niveau du bâtiment de près.

Parmi les éléments passés en revue : rampes d’escalier, garde-corps, revêtements intérieurs et extérieurs. Au dernier étage du bâtiment central, un bureau-type a été aménagé pour donner une idée précise de ce à quoi ressembleront les espaces de travail des députés. De larges baies vitrées offrent une vue panoramique sur Porto-Novo, depuis le balcon du bureau présidentiel, que Talon a visité.

Le président a aussi donné des consignes pour que l’environnement immédiat du chantier soit assaini, afin que le pourtour du bâtiment soit à la hauteur du prestige de la nouvelle infrastructure.

Les travaux ont débuté en avril 2021. Le chantier est supervisé par la société SimAU Bénin SA, qui assure la maîtrise d’ouvrage déléguée, en collaboration avec les entreprises mentionnées précédemment.

Ce mardi, Patrice Talon est reparti sur le site avec la certitude que les travaux, déjà bien avancés, respectent les standards attendus. Le respect des délais, notamment pour la finition et les aménagements intérieurs, reste toutefois au cœur des attentes.

