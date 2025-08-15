Bénin: partis politiques et OSC formés sur la maîtrise des plateformes numériques de l’Anip

L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) organise, ce samedi 16 août 2025 à 9h, une séance d’échange et de formation à l’intention des partis politiques et des organisations de la société civile (OSC).

La rencontre qui se tiendra dans la salle de conférence des tours administratives A et B du Ministère du Travail et de la Fonction Publique à Cotonou s’inscrit dans le cadre des préparatifs des élections générales de 2026. Elle vise à outiller les participants sur la maîtrise des plateformes numériques déployées par l’ANIP pour la gestion de la Liste Électorale Informatisée (LEI). Ces outils permettent notamment : la consultation de la LEI, le transfert vers un centre de vote, la demande de correction de données personnelles et l’obtention de pièces d’identification nécessaires à l’enregistrement des électeurs.

Selon une invitation signée par le DG de l’ANIP, Aristide Adjinacou, chaque parti politique est invité à déléguer dix (10) représentants. Les OSC, garantes de la transparence et de la participation citoyenne, sont également conviées.