Bénin Parlement: ouverture de la deuxième session extraordinaire le 1er septembre 2025

La deuxième session extraordinaire de l’Assemblée nationale pour l’année 2025 s’ouvrira le lundi 1er septembre à 10 heures au Palais des gouverneurs à Porto-Novo.

Deux points majeurs figurent à l’ordre du jour : l’examen et l’adoption du budget de l’Assemblée nationale, gestion 2026, ainsi que la mise en conformité de la résolution n°2025-02 du 8 juillet 2025 relative à la modification du règlement intérieur de l’institution.

Cette session s’inscrit dans le cadre des travaux législatifs en cours, destinés à garantir le bon fonctionnement administratif et institutionnel du Parlement béninois. Elle vise également à renforcer l’efficacité de l’Assemblée à travers une adaptation de son règlement intérieur aux exigences actuelles.

Les députés sont donc attendus pour participer à ces travaux jugés décisifs pour la vie parlementaire du pays.