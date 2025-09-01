Bénin: opération policière dans l’Ouémé, plusieurs interpellations et saisies sur les berges lagunaires

La Direction départementale de la Police républicaine de l’Ouémé a mené, samedi 30 août 2025, une opération préventive visant à sécuriser les espaces lagunaires et à lutter contre les activités illicites.

Cette intervention a mobilisé les commandants d’unités, les personnels des commissariats d’Agblangandan et d’Ekpè PK10 ainsi que le Peloton de Surveillance et d’Intervention (PSI).

L’opération, lancée à 5 heures du matin et achevée à 7 heures 20, s’est déroulée sans incident majeur. La zone ciblée, située entre la zone dite « Escorte » et celle des filaos vers PK10, avait été identifiée pour sa forte prévalence d’activités illicites et pour son accessibilité par des corridors naturels du littoral.

L’objectif principal était de désarticuler des réseaux présumés impliqués dans le trafic et la consommation de substances illicites, ainsi que dans la commercialisation de produits psychotropes.

Le bilan de l’opération, établi par les cadres de la DDPR Ouémé, fait état de plus de 9 kilogrammes de chanvre indien saisis, de produits pharmaceutiques contrefaits, de 800 briquets, de 11 paires de ciseaux utilisés pour le conditionnement de la drogue, ainsi que d’un faux billet de 5000 francs.

Au total, 36 personnes ont été interpellées, dont une femme enceinte qui a été libérée en raison de son état de santé. Les autres individus et les objets saisis ont été remis à l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et Précurseurs (OCERTID) pour les suites judiciaires.

La police rappelle que ces interventions s’inscrivent dans une politique continue de sécurisation des espaces sensibles et de lutte contre la criminalité organisée dans le département de l’Ouémé.