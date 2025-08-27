Bénin: Odile Ahouanwanou, triple championne d’Afrique, fait son entrée en politique

Nouvelle étape dans le parcours d’Odile Ahouanwanou. La triple championne d’Afrique en heptathlon et finaliste des championnats du monde d’athlétisme a officiellement annoncé son engagement en politique.

Une décision qu’elle qualifie elle-même de « délicate », surtout dans un contexte africain où la prise de position publique d’athlètes ou d’artistes peut comporter des risques pour leur carrière.

Un choix porté sur MOELE-Bénin

Dans une vidéo publiée le mardi 26 août sur ses réseaux sociaux, l’athlète béninoise affirme avoir franchi ce pas « en toute conscience et en toute responsabilité », motivée par l’appel du président Patrice Talon : « Le Bénin est au-dessus de tout ».

« LPour Odile Ahouanwanou, seule l’action politique au plus haut niveau peut impulser le développement du pays. Elle estime indispensable de renouveler la classe politique avec des « femmes et des hommes de qualité » pour consolider la dynamique actuelle.

Convaincue que l’engagement citoyen est un acte patriotique, elle encourage d’autres Béninois à franchir le pas :

« Investir dans l’arène politique, s’engager en politique ou être citoyennement actif aujourd’hui reste à mes yeux une décision patriotique pour toutes celles et tous ceux qui en ressentent la vocation. »

Après plusieurs années d’observation de la vie politique nationale, la demi-finaliste des Jeux olympiques a choisi de rejoindre le Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (MOELE-Bénin). Elle décrit cette formation comme « le seul parti qui travaille véritablement sur le terrain au quotidien, et pas seulement à l’approche des élections ».

Selon elle, les militants de MOELE-Bénin œuvrent « dans la vérité, autour des fondamentaux dont la paix, l’unité nationale et le patriotisme économique pour un Bénin inclusif et prospère ». Elle invite ainsi ses compatriotes à rejoindre ce mouvement, qu’elle juge capable de répondre aux aspirations profondes du pays :

« J’ai l’intime conviction que ce parti est ce dont le Bénin a plus que jamais besoin pour poursuivre dans la vérité son développement. »

Cette déclaration marque un tournant dans la carrière d’Odile Ahouanwanou, qui entend désormais mettre son énergie et son engagement au service de la nation, au-delà des stades et des pistes d’athlétisme.