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Bénin

Bénin: Nourénou Atchadé, nouveau président du parti LD

Le Conseil national ordinaire du parti Les Démocrates s’est achevé ce dimanche à Cotonou sur une décision structurante pour l’avenir de la formation politique.

Edouard Djogbénou
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POLITIQUE
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He Nourénou Atchadé lors d'une conférence de presse des Démocrates au Bénin.
He Nourénou Atchadé du parti Les Délmocrates Photo: FCNA
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À l’issue des travaux, Nourénou Atchadé a été porté à la tête du parti, consacrant un changement de leadership dans un contexte politique marqué par de fortes recompositions.

Cette désignation intervient alors que Les Démocrates traversent une phase délicate de leur histoire, entre absence d’élus dans les institutions pour les prochaines années, repositionnement stratégique à l’approche de la présidentielle de 2026 et récentes secousses internes.

Le choix de Nourénou Atchadé traduit la volonté du parti de se doter d’une direction capable de maintenir la cohésion, de structurer la ligne politique et de préserver l’existence du parti comme acteur central de l’opposition.
Désormais investi, le nouveau président hérite d’un chantier lourd : reconstruire une dynamique interne, clarifier la stratégie électorale et redonner de la lisibilité au projet politique des Démocrates dans un paysage dominé par la mouvance présidentielle.

Le Conseil national a ainsi refermé ses portes sur un signal clair: le parti entend poursuivre son combat politique, malgré les revers, sous une nouvelle direction.

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