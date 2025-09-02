Bénin: neuf projets stratégiques d’électricité et d’eau provisoirement gelés

Neuf projets structurants du ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Mines (MEEM) viennent d’être suspendus par décision de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP).

Dans un avis officiel rendu public le 12 août 2025, l’institution a mis un coup d’arrêt à des procédures jugées irrégulières, pointant le non-respect de plusieurs dispositions du Code des marchés publics, rapporte LaMarinabj.

Les projets concernés couvrent des secteurs jugés essentiels. Parmi eux figurent :

la construction de cinq magasins de stockage dans le Borgou et l’Alibori, destinés à renforcer la sécurité alimentaire,

des travaux d’extension et de densification du réseau électrique à Comè, Gobada, Léma, Miniki et Agbadou,

l’aménagement hydraulique à Gogbédé, incluant un mini-barrage, des diguettes antiérosives et des dispositifs anti-inondations,

ainsi qu’un contrat-cadre pour l’entretien et le gardiennage des locaux du ministère et de ses directions techniques.

Inscrits initialement au Plan de travail annuel 2024, ces marchés n’ont pas été finalisés avant la clôture budgétaire et ont été reconduits dans le plan 2025. Mais pour l’ARMP, les conditions légales de poursuite n’étaient pas réunies.

Trois conditions légales ignorées

Dans sa décision, l’ARMP rappelle que toute procédure engagée doit impérativement :

– disposer de lettres de prorogation et de confirmation des prix de la part des prestataires retenus, – prouver la disponibilité des crédits budgétaires, être réinscrite au Plan de passation des marchés publics (PPM) de l’année en cours.

Or, selon le président de l’ARMP, Séraphin Agbahoungbata, aucun des neuf dossiers soumis ne remplissait ces critères. Conséquence : interdiction pour la PRMP du MEEM de proroger les délais ou de poursuivre les procédures en l’état.

Instabilité et blocages administratifs

Le gel de ces projets illustre les difficultés d’un ministère fragilisé par l’instabilité. En moins d’un an, deux ministres se sont succédé à sa tête. Depuis juin 2025, le portefeuille est dirigé par José Didier Tonato, qui a hérité d’une administration marquée par les mutations et les lenteurs.

Cette instabilité a déjà ralenti l’exécution de plusieurs programmes d’électrification et d’hydraulique rurale, pourtant attendus dans les communes de Malanville, Karimama, Bembéréké, Comè et autres localités.

Vers une reprise des dossiers ?

Selon une source proche du dossier, le ministère aurait entamé de nouvelles démarches afin de réintroduire les dossiers auprès de l’ARMP, en veillant cette fois à satisfaire les exigences réglementaires.

Mais reste entière la question du financement effectif et du respect des délais, conditions indispensables pour relancer ces chantiers jugés prioritaires.

Pour l’heure, les populations concernées doivent encore patienter, dans l’espoir de voir se concrétiser des promesses maintes fois reportées.