Bénin – Musique : Nikanor dénonce les «distributeurs malhonnêtes» et promet de révéler leurs noms

Ce lundi 18 août 2025, dans une publication sur sa page Facebook, le chanteur béninois Nikanor accuse certains distributeurs d’exploiter les musiciens en leur faisant signer des « contrats bidons » et en retenant les revenus qui leur reviennent de droit. Il annonce qu’il s’apprête à publier les noms des personnes visées.

« Les distributeurs malhonnêtes qui font signer des contrats bidons aux artistes béninois et qui sont encore incapables de leur donner les miettes qui leur reviennent, votre tour est là…!!! Ma prochaine sortie sera avec vos noms », a écrit le chanteur.

S’adressant directement à ces acteurs, Nikanor les a qualifiés de « voleurs » et « assassins » qui « vivent sur le dos des artistes béninois les prenant pour des ignorants ». L’interprète du titre Bizarre dénonce également le fait que certains d’entre eux font croire aux musiciens qu’ils ne génèrent pas de revenus significatifs, afin de les décourager de réclamer leur dû.

« C’est votre argent, c’est votre droit »

Pour l’artiste, même de faibles montants doivent être versés aux créateurs. « Même si vous faites 1.000 Fcfa par trimestre, cela vous revient de droit. On doit vous faire le point. C’est votre argent, c’est votre droit et c’est votre retraite », a-t-il suggéré.

Nikanor a également fustigé les « voleurs en costumes avec de gros français », les accusant d’être des « ennemis de l’évolution de l’artiste béninois ».« Mettez-vous à jour, ça va aller très vite », a prévenu Nikanor dans sa mise en garde.

Cette sortie de Nikanor pourrait faciliter la transparence des contrats de distribution et la rémunération des artistes au Bénin.