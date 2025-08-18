PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Bénin - Musique : Nikanor dénonce les «distributeurs malhonnêtes» et promet de révéler leurs noms

Bénin – Musique : Nikanor dénonce les «distributeurs malhonnêtes» et promet de révéler leurs noms

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
Nikanor Photo : Ma place dans la mode @ FB
Nikanor Photo : Ma place dans la mode @ FB
- Publicité-

Ce lundi 18 août 2025, dans une publication sur sa page Facebook, le chanteur béninois Nikanor accuse certains distributeurs d’exploiter les musiciens en leur faisant signer des « contrats bidons » et en retenant les revenus qui leur reviennent de droit. Il annonce qu’il s’apprête à publier les noms des personnes visées.

« Les distributeurs malhonnêtes qui font signer des contrats bidons aux artistes béninois et qui sont encore incapables de leur donner les miettes qui leur reviennent, votre tour est là…!!! Ma prochaine sortie sera avec vos noms », a écrit le chanteur.

S’adressant directement à ces acteurs, Nikanor les a qualifiés de « voleurs » et « assassins » qui « vivent sur le dos des artistes béninois les prenant pour des ignorants ». L’interprète du titre Bizarre dénonce également le fait que certains d’entre eux font croire aux musiciens qu’ils ne génèrent pas de revenus significatifs, afin de les décourager de réclamer leur dû.

« C’est votre argent, c’est votre droit »

Pour l’artiste, même de faibles montants doivent être versés aux créateurs. « Même si vous faites 1.000 Fcfa par trimestre, cela vous revient de droit. On doit vous faire le point. C’est votre argent, c’est votre droit et c’est votre retraite », a-t-il suggéré.

Nikanor a également fustigé les « voleurs en costumes avec de gros français », les accusant d’être des « ennemis de l’évolution de l’artiste béninois ».« Mettez-vous à jour, ça va aller très vite », a prévenu Nikanor dans sa mise en garde.

Cette sortie de Nikanor pourrait faciliter la transparence des contrats de distribution et la rémunération des artistes au Bénin.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Cotonou: un colis suspect conduit à l’arrestation de deux présumés trafiquants

Bénin

Bénin – Drame de Glazoué: reprise des recherches pour repêcher le bus et retrouver les disparus

Bénin

Bénin: un nouveau cadre réglementaire pour les entreprises de placement de main-d’œuvre

Bénin

Bénin – Drame de Glazoué: le parti Les Démocrates exprime sa consternation et fait des recommandations

Bénin

Compétitions africaines: la CAF retire son homologation au stade GMK de Cotonou

Bénin

Assainissement du fichier électoral : l’Anip engage un vaste travail de radiation des personnes décédées

Bénin

Présidentielle et législatives de 2026: l’ANIP fixe les règles pour le choix du centre de vote

Bénin

Bénin: un accident de bus fait un mort, 9 rescapés et 44 disparus dans le fleuve Ouémé

Togo

Au Togo, l’USAID quitte le terrain, la démocratie en zone de turbulence

Bénin

Bénin – Élections 2026: l’ANIP outille les partis politiques sur la Liste Électorale Informatisée

VOIR TOUS LES FLASHS