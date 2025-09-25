PAR PAYS
Bénin – Modification des données sur la liste électorale: la date butoir fixée au 28 septembre

Politique
Par Edouard Djogbénou
ANIP Bénin; @ La nation
En prélude aux élections générales de 2026, les citoyens béninois ont jusqu’au 28 septembre 2025 pour procéder aux modifications de leurs données personnelles sur la liste électorale.

Cette annonce a été confirmée dans un communiqué relayé par les instances électorales. Cette phase de mise à jour concerne notamment les corrections d’état civil, les changements d’adresse, les erreurs de nom ou prénoms, et les autres informations essentielles permettant à chaque électeur d’être reconnu dans le fichier électoral officiel.

Passé ce délai, aucun ajustement ne sera accepté, ce qui pourrait entraîner l’exclusion du nom de certains électeurs ou l’impossibilité de voter sous leur profil exact. Le calendrier serré souligne l’enjeu : garantir une liste électorale propre, exhaustive et conforme avant l’ouverture des candidatures.

Les autorités concernées invitent tous les citoyens à profiter du délai restant pour vérifier leur inscription et soumettre les modifications nécessaires dans les centres habilités.

