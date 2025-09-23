Bénin: Maximilien Claude Cocou Olympio nommé Coordonnateur de la Cellule juridique de la Présidence

Par décret présidentiel n° 2025-535 en date du 11 septembre 2025, Maximilien Claude Cocou Olympio a été officiellement nommé Coordonnateur de la Cellule juridique de la Présidence de la République du Bénin.

Magistrat de profession, M. Olympio prend ses fonctions à la suite de l’adoption d’un décret portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de la nouvelle cellule juridique présidentielle.

Avant cette nomination, il a présidé la Commission nationale de mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Il a également servi à la Direction des Affaires Civiles et Pénales (DACP) de la chancellerie, et fait partie du Conseil d’administration du Centre de Documentation et d’Information Juridique, en tant que représentant de la Présidence.

La création de la Cellule juridique, avec sa structure définie désormais, vise à renforcer l’assise juridique des décisions présidentielles. Elle devrait centraliser les conseils légaux, veiller à la conformité des actes de la Présidence avec les normes juridiques, et offrir un appui technique accru dans la rédaction et le contrôle de la légalité des mesures exécutives.

Cette nomination signe également une volonté du chef de l’État de s’entourer de profils juridiques expérimentés pour sécuriser les actes présidentiels, dans un contexte où les questions de constitutionnalité, d’État de droit et de légalité des actes gouvernementaux sont scrutées.