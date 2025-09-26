PAR PAYS
Bénin: l’Office du Baccalauréat dématérialise les demandes d’actes via une plateforme en ligne

Société
Par Edouard Djogbénou
Société
L’Office du Baccalauréat (OB) du Bénin modernise ses services : les demandes d’actes liés au baccalauréat diplômes, attestations, relevés, authentifications sont désormais possibles en ligne via la plateforme services.bac.bj.

Ce dispositif permet aux usagers, qu’ils soient au Bénin ou à l’étranger, de solliciter leurs documents sans déplacement physique.

Selon les modalités communiquées, chaque demande devra respecter des exigences comme fournir les documents nécessaires (acte de naissance, relevé de notes, quittance, etc.) et effectuer le paiement requis via la plateforme.

L’OB annonce qu’une fois le dossier traité, l’usager sera informé de la disponibilité de ses actes et pourra procéder à leur retrait ou à leur expédition le cas échéant.

Cette digitalisation contribue à l’amélioration de l’accessibilité, à la réduction des délais et à l’efficience du service public dans le domaine de l’éducation.

