Bénin: Lionel Zinsou nommé au sein du CA de la Fondation Sèmè City

Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin, a été nommé au Conseil d’administration de la Fondation Sèmè City, selon un décret du gouvernement en date du 24 septembre 2025.

Il siège en tant que « personnalité qualifiée », reconnu pour son expertise en affaires et en gouvernance d’entreprises.

La Fondation Sèmè City, créée lors du Conseil des ministres du 24 septembre 2025, a pour mission de soutenir le développement du pôle technologique Sèmè City, un projet phare visant à faire du Bénin un hub régional d’innovation et d’entrepreneuriat.

Le Conseil d’administration, composé de 11 membres, inclut des personnalités issues du gouvernement, du secteur privé et de la société civile, dont un ancien ministre et une ancienne députée .

Selon Banouto, cette nomination s’inscrit dans la volonté de renforcer la gouvernance de Sèmè City en y intégrant des profils expérimentés, notamment dans les domaines de la finance, de l’innovation et de la stratégie. Lionel Zinsou, économiste et banquier d’affaires, est également fondateur et Managing Partner de SouthBridge, une société de conseil dédiée à l’Afrique .

Cette initiative reflète l’ambition du Bénin de bâtir un écosystème technologique dynamique, soutenu par des acteurs compétents et engagés.

Liste ddes membres du conseil

Parmi les membres du Collège « fondateurs historiques » figurent les ministres Romuald Wadagni, de l’Économie et des Finances, Véronique Tognifodé, chargée des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle, et Eleonore Yayi Ladekan, à la tête de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L’ancienne députée Sèdami Médégan Fagla complète ce collège en qualité de représentante de la présidence de la République.

Le Collège « personnalités qualifiées » regroupe des acteurs reconnus pour leur expertise dans le domaine académique et institutionnel, à savoir l’ex-ministre Marie Odile Attanasso, l’ancien recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Félicien Avlessi, et Stanislas Tomavo.

Enfin, le Collège « donateurs » comprend des responsables de haut rang issus de la présidence de la République et de l’administration financière : Maximilien Claude Cocou Olympio, Coordonnateur de la Cellule juridique et Conseiller juridique de la présidence, Nounagnon Aristide Djidjoho, Secrétaire général adjoint de la présidence, et Aristide Edah-Sohou, Directeur national du Contrôle financier.

Cette structuration du Conseil d’administration traduit l’ambition du Bénin de bâtir un écosystème technologique durable et performant, en s’appuyant sur des acteurs expérimentés capables de garantir la qualité, la transparence et l’efficacité des décisions.