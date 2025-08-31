Bénin: l’ex-ministre Seidou Adambi réhabilité au sein du Bloc Républicain

L’ancien ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines, Samou Seidou Adambi, a retrouvé sa place au sein du Bloc Républicain. Suspendu depuis janvier 2025 après son départ du gouvernement, il a été officiellement réintégré ce dimanche 31 août 2025 lors d’une session extraordinaire du Bureau exécutif national (BEN) du parti.

Réunis sous la présidence d’Abdoulaye Bio Tchané, les responsables du Bureau exécutif national (BEN) du parti Bloc Républicain ont consacré cette réunion à « l’examen de la levée des mesures de sanctions prises précédemment à l’encontre de certains camarades et de leur réintégration dans les organes du parti », selon le communiqué final consulté par BENIN WEB TV .

Après examen des dossiers, le BEN a proposé au Bureau politique « la réintégration du camarade Samou Seidou Adambi dans toutes les instances dirigeantes du parti », ainsi que celle de Joël Bossikponon et Bertin Lokossou dans leurs différentes structures respectives.

« En attendant la toute prochaine réunion du BP, le BEN décide que les camarades concernés prennent part aux travaux desdites instances », précise le communiqué.

Une réintégration stratégique à l’approche de 2026

Ministre influent sous le régime de Patrice Talon, Seidou Adambi avait été écarté du gouvernement le 5 janvier 2025, avant d’être suspendu par sa formation politique. Sa réhabilitation, aux côtés de Bossikponon et Lokossou, marque une volonté d’unité retrouvée.

Le communiqué rappelle que « le Bureau exécutif national renouvelle son attachement aux réformes du système partisan engagées depuis 2016 » et appelle les militants « à la sérénité et à l’observance de la discipline du parti » en prélude aux échéances majeures de 2026.

Le BEN exhorte ses militants à soutenir « avec détermination, les efforts de développement menés par le gouvernement du Président Patrice Talon » pour bâtir un Bénin fort et rayonnant.