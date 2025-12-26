Bénin: l’État engage la réparation des dommages causés lors de la mutinerie du 7 décembre

Le gouvernement béninois a décidé d’engager la réparation des dommages matériels et économiques causés par la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025.

Cette mesure, adoptée lors du conseil extraordinaire des ministres tenu vendredi 26 décembre, marque une étape importante dans la prise en charge des conséquences de cet événement qui a secoué le pays.

Selon le communiqué final du conseil, l’État compte indemniser les personnes physiques et morales ayant subi des pertes durant les incidents liés à la tentative de déstabilisation. Sont notamment concernés les commerces, les véhicules, les infrastructures publiques et privées ainsi que d’autres biens endommagés à divers points de la capitale.

Le gouvernement a instruit les ministères compétents, en particulier ceux de l’Intérieur, de la Justice et de l’Économie, de définir les modalités de mise en œuvre du mécanisme de réparation. Cela inclut l’ouverture d’un dispositif de réception des dossiers de demande d’indemnisation.

