Bénin: les résultats du CEP 2025 seront disponibles en ligne

Après les épreuves écrites et sportives, les candidats au Certificat d’Études Primaires (CEP), session de juin 2025, seront bientôt fixés sur leur sort. Les dates de délibération et de proclamation des résultats sont désormais connues.

Au Bénin, la délibération est prévue pour le vendredi 27 juin 2025. La proclamation officielle des résultats interviendra le samedi 28 juin 2025 dans tous les centres d’examen à travers le pays.

En plus de l’affichage classique dans les écoles, les résultats seront accessibles en ligne, une option pratique mise à la disposition des candidats et des parents. Pour consulter les résultats, il suffira de se rendre sur la plateforme officielle www.eresultats.bj et d’y saisir le numéro de table du candidat.

Cette initiative vise à faciliter l’accès rapide et sécurisé aux résultats, tout en désengorgeant les centres d’affichage. Pour rappel, 271.890 candidats, dont 131.660 filles, ont pris part aux épreuves du CEP, session de juin 2025.

Les autorités invitent les candidats à rester attentifs aux canaux officiels de communication pour toute information complémentaire.