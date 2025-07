Bénin: les résultats du BEPC 2025 déjà disponibles en ligne (consultez ici)

- Publicité-

Au Bénin, les résultats du BEPC 2025 session de juin 2025 sont déjà disponibles en ligne. Les candidats peuvent consulter leur résultats sur la plateforme e-résultat.

Les candidats au BEPC 2025 sont enfin fixés sur leur sort. Comme les années antérieur et même pour le CEP 2025, les candidats peuvent consulter leur résultats sur Erésultat. Plus tôt ce samedi, la Direction des Examens et Concours a procédé à la proclamation officielle des résultats.

Il ressort des chiffres officiels que le Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC), session de juin 2025 a donné un taux d’admissibilité de 77,25 %. Ce pourcentage est en nette progression par rapport aux 73,74 % enregistrés en 2024.

Consultez les résultats en ligne

Pour faciliter la consultation, les autorités ont mis à disposition des candidats et de leurs parents la plateforme numérique eresultats.

D’abord sur la page d’accueil du site www.eresultats.bj, le candidat doit choisir l’option « BEPC session normale de juin 2025 ». Un lien de consultation spécifique sera disponible pour accéder aux résultats de cette session.

Ensuite, le candidat doit renseigner avec précision son numéro de table, tel qu’il figure sur sa carte scolaire. Une fois cette information validée, le résultat s’affiche immédiatement.