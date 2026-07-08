Bénin: les résultats du Baccalauréat 2026 annoncés pour ce mercredi

​Les milliers de candidats à l’examen du Baccalauréat, session unique de juin 2026, seront fixés sur leur sort ce mercredi 8 juillet 2026.

L’Office du Baccalauréat (DOB) et les autorités du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique procèdent ce matin aux délibérations officielles. C’est à l’issue de cette séance solennelle que le directeur de l’Office du Baccalauréat dévoilera les grandes tendances, notamment le taux de réussite national global ainsi que les statistiques spécifiques par série et par département.

​Fidèle aux réformes numériques engagées par le gouvernement béninois, la proclamation des résultats se fera de manière dématérialisée. Immédiatement après les délibérations, les données seront disponibles sur la plateforme numérique nationale des examens et concours du Bénin.

Les candidats, parents et enseignants pourront consulter les verdicts d’admissibilité en se connectant sur le portail officiel eresultats.bj, simplement munis du numéro de table ou d’inscription de l’élève.

​Pour les candidats déclarés admissibles à l’issue de cette première phase, le marathon des examens n’est pas tout à fait terminé. Ils devront se préparer à affronter, dès la fin de cette semaine, les épreuves orales de contrôle ainsi que les évaluations sportives dans les différents centres de composition retenus sur l’ensemble du territoire national, afin de valider définitivement leur premier diplôme universitaire.