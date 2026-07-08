Miss France 2027 : découvrez les huit candidates régionales déjà élues

Le 6 décembre 2025, Hinaupoko Devèze a été couronnée Miss France 2026 lors d’une cérémonie grandiose au Zénith d’Amiens, rassemblant des milliers de spectateurs et téléspectateurs. Cette Tahitienne de 23 ans profite pleinement de son règne, accompagnée par sa marraine Camille Cerf. Toutefois, comme chaque année, son mandat prendra fin dans cinq mois et une nouvelle Miss France sera élue pour lui succéder. Dès maintenant, la préparation de l’élection Miss France 2027 bat son plein à travers tout le pays. Les comités régionaux sont en pleine effervescence pour sélectionner leurs ambassadrices, mais le lieu et la date exacts de la prochaine élection nationale restent inconnus. Cependant, plusieurs candidates régionales ont déjà été désignées et se prépareront à affronter la scène face à Jean-Pierre Foucault, le présentateur traditionnel du concours.

Dans ce contexte, découvrons les huit premières candidates qui briguent le titre de Miss France 2027. Chacune porte l’espoir de représenter fièrement sa région tout en incarnant des valeurs fortes à travers son engagement personnel et ses projets.

Justine Bourrelier a été la première à obtenir son titre en tant que Miss Centre-Val de Loire. Agée de 25 ans et originaire de Chartres, cette grande blonde de 1,76 m est une habituée des concours de beauté puisqu’il s’agit de sa troisième et dernière tentative régionale. Diplômée d’un BTS en Management des Unités Commerciales et après quatre années d’études en école de commerce à Rennes, elle est aujourd’hui responsable de 117 restaurants Burger King dans l’Ouest de la France. Justine est passionnée de voyages, a pratiqué la danse durant quatorze ans et reste très sportive. Elle est aussi engagée humanitairement, notamment auprès de l’UNICEF en Eure-et-Loir. Pour rappel, la dernière Miss Centre-Val de Loire couronnée Miss France est Flora Coquerel en 2014.

Dans le Sud-Ouest, Solène Videau a été élue Miss Aquitaine. Cette jeune femme de 22 ans, originaire de Mérignac en Gironde, a déjà une certaine expérience puisque sa première participation à une élection régionale remonte à 2023 où elle a été première dauphine lors de Miss Bordeaux. Mesurant 1,73 m, Solène étudie actuellement la mode tout en travaillant dans l’événementiel, avec l’ambition de devenir styliste. Elle souhaite notamment défendre des causes liées à la confiance en soi, l’égalité et l’émancipation. La dernière Miss Aquitaine devenue Miss France est Mélody Vilbert en 1995.

Aussi, la Normandie sera représentée par Pauline Gourlez, élue Miss Calvados 2026. Âgée de 21 ans et originaire de Giberville près de Caen, Pauline est comptable de profession. Arrivée en Normandie à l’âge de 7 ans, cette jeune femme est passionnée d’équitation, de photographie et de mannequinat. Elle souhaite défendre la cause de l’inclusion des personnes en situation de handicap, un combat personnel liée à la mémoire d’un cousin handicapé. En 2021, Amandine Petit fut la dernière Miss Normandie à être sacrée Miss France.

Du côté de la Bourgogne, Ilona Perrot a été élue Miss Bourgogne au parc des expositions L’Eduen à Autun. Cette infirmière en soins psychiatriques de 23 ans, originaire de La Fermeté en Nièvre, est danseuse depuis l’âge de 5 ans. Elle entend sensibiliser le public à la santé mentale et au don du sang. Il s’agit de sa deuxième candidature régionale. Marine Lorphelin, couronnée Miss France en 2013, est la plus récente Miss Bourgogne à avoir remporté le titre national.

En outre, Maureen-Alycia Lucea-Merlin représente la Martinique pour la saison 2026. Originaire de Fort-de-France et âgée de 24 ans, elle est diplômée d’un master en direction d’établissements de santé et occupe actuellement un poste de responsable hébergement dans un Ehpad. Sa vocation est née de son expérience personnelle dans le secteur du handicap et du soin aux personnes âgées. Elle succède ainsi à Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025 et dernière Martinique couronnée.

Chiara Blazevic, étudiante en alternance dans l’événementiel, portera les couleurs de l’Alsace. Cette jeune femme de 24 ans, originaire de Rantzwiller, revient à la compétition après avoir été quatrième dauphine il y a cinq ans lors de son premier passage. Souriante et perfectionniste, elle souhaite engager sa parole pour sensibiliser les jeunes aux dangers des réseaux sociaux. La dernière Miss Alsace élue Miss France fut Delphine Wespiser en 2012.

À Tahiti, la nouvelle Miss Tahiti Leia Diard succède à Hinaupoko Devèze. Cette jeune femme de 22 ans est diplômée d’une licence en administration économique et sociale obtenue à Paris. Métisse issue d’un père métropolitain et d’une mère polynésienne, Leia pratique la danse traditionnelle Ori Tahiti et défend la cause de l’endométriose, maladie dont souffre sa mère. Elle souhaite ainsi porter la voix des femmes concernées par cette pathologie.

Enfin, Juliette Gauthier a été élue Miss Roussillon lors d’un spectacle au théâtre de la mer de Canet-en-Roussillon. Âgée de 22 ans, kinésithérapeute d’origine du Boulou dans les Pyrénées-Orientales, elle se définit comme empathique, persévérante et engagée. Ses activités favorites incluent la danse, la plongée, la randonnée et le ski. Juliette soutient l’association Un rêve, un sourire, qui aide les enfants atteints de handicap. Elle a elle-même surmonté une maladie de naissance l’obligeant à rester en fauteuil il y a quelques années. Alexandra Rosenfeld en 2006 fut la dernière Miss Languedoc-Roussillon sacrée Miss France.

Le calendrier des élections régionales pour Miss France 2027 est également établi pour une majorité des territoires. Parmi les prochaines dates annoncées figurent notamment la Guyane (11 juillet 2026 à Matoury), la Guadeloupe (16 juillet au Palais des Sports du Gosier), la Corse (23 juillet à Porticcio) et la Provence (24 juillet à Saint-Raphaël). Le calendrier se poursuit jusqu’à fin septembre avec notamment les élections en Bretagne (25 septembre 2026 à Brest) et en Île-de-France (20 septembre 2026 à Dammarie-les-Lys).