Baccalauréat 2026: les coulisses de la délibération et l’heure de la mise en ligne des résultats connues

​La journée décisive de proclamation des résultats du Baccalauréat 2026 a officiellement démarré ce mercredi dès 7 heures du matin sur l’ensemble du territoire national.

Dans les dix centres de correction répartis à travers le pays, les différents jurys se sont investis dans un travail de vérification technique rigoureux, procédant à un contrôle minutieux des notes attribuées aux candidats, des coefficients appliqués ainsi que des moyennes générales avant toute validation réglementaire.

À l’issue de cette étape cruciale qui a commencé depuis 7 heures, les jurys tiendront les délibérations officielles, lèveront l’anonymat des copies et proclameront les résultats à chaque centre de composition. Toutes ces données seront ensuite immédiatement transmises à l’Office du Baccalauréat, l’institution chargée de leur centralisation en vue de la publication nationale.

​Pour découvrir leur verdict, les candidats et leurs proches devront toutefois patienter jusqu’en fin de journée. Selon l’Office du Baccalauréat, les candidats n’auront accès à leur résultat que dans la soirée. En effet. La mise en ligne officielle est fermement programmée pour 18 heures sur la plateforme numérique dédiée, heure à laquelle les consultations individuelles pourront débuter.

Parallèlement à cette publication électronique, le Directeur de l’Office du Baccalauréat animera une conférence de presse officielle afin de présenter le bilan statistique global de cette session 2026. Ce grand oral permettra de dévoiler le taux de réussite national, les performances comparées des différentes séries ainsi que les grandes tendances de l’examen.