Mondial 2026: Lionel Messi explique ses larmes après la qualification de l’Argentine

Héros de la remontée de l’Argentine face à l’Égypte (3-2), Lionel Messi a vécu une soirée riche en émotions après avoir manqué un penalty avant de marquer le but de l’égalisation. Au coup de sifflet final, le capitaine de l’Albiceleste a confié avoir craint d’avoir compromis les chances de qualification de son équipe.

Le capitaine de l’Argentine, Lionel Messi, s’est confié sur les raisons de sa vive émotion après la victoire renversante de l’Albiceleste face à l’Égypte (3-2), mardi, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. L’attaquant de 39 ans avait pourtant connu une soirée compliquée. Après l’ouverture du score de Yasser Ibrahim, il a eu l’occasion de remettre les deux équipes à égalité sur penalty, mais le gardien égyptien a repoussé sa tentative, son deuxième échec sur penalty depuis le début du tournoi.

Les Pharaons ont ensuite creusé l’écart grâce à Mostafa Ziko, auteur du but du 2-0 à l’issue d’une contre-attaque parfaitement menée. Dos au mur, les champions du monde en titre ont trouvé les ressources pour renverser la rencontre. Cristian Romero a d’abord réduit l’écart, avant que Messi n’égalise quelques minutes plus tard. Enzo Fernández a finalement offert la qualification à l’Argentine en inscrivant le but de la victoire dans le temps additionnel.

Au coup de sifflet final, Lionel Messi n’a pas caché son émotion et est revenu sur son penalty manqué. « J’ai pleuré parce que j’avais le sentiment d’avoir laissé tomber mes coéquipiers à cause du penalty que j’ai raté… et de la façon dont je l’ai tiré », a-t-il confié. Soulagé par l’issue de la rencontre, le capitaine argentin a également exprimé sa gratitude après cette qualification obtenue au terme d’un scénario spectaculaire. « Mais heureusement, une fois de plus, Dieu avait quelque chose de spécial pour moi à la fin. Je suis très heureux », a-t-il ajouté. Grâce à ce succès au forceps, l’Argentine poursuit sa défense de son titre mondial et retrouvera les quarts de finale avec un Lionel Messi plus déterminé que jamais.