Bénin: les résultats du BAC 2025 seront disponibles cette semaine

Les résultats de la première délibération du baccalauréat 2025 seront connus ce mercredi 9 juillet. Les candidats, parents et enseignants attendent impatiemment alors que les épreuves complémentaires se préparent pour les admissibles.

Le compte à rebours est lancé pour les 79.588 candidats dont 35.667 filles et 43.921 garçons inscrits au baccalauréat session de juin 2025 au Bénin. Après les corrections qui se sont déroulées du 30 juin au 5 juillet, les regards sont désormais tournés vers ce mercredi 9 juillet, date de la première délibération.

Les résultats, en plus de l’affichage dans les centres de composition, sont disponibles en ligne. Deux plateformes sont mises à disposition des candidats : www.officedubacbenin.bj et www.eresultats.bj. Depuis 2020, cette dernière facilite grandement l’accès aux résultats en trois étapes simples : accéder au portail, entrer son numéro de table et consulter directement son résultat.

Les candidats déclarés admissibles après cette première phase seront convoqués pour composer les épreuves facultatives le 12 juillet 2025. Suivront les épreuves d’éducation physique et sportive prévues les 14 et 15 juillet, avant les épreuves orales programmées les 18 et 19 juillet.

La seconde délibération interviendra à l’issue de ces étapes, le 19 juillet, suivie de la distribution des relevés de notes les 21 et 22 juillet.