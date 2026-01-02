Bénin: les recommandations du CCCR pour les élections prochaines

À quelques semaines des élections générales prévues le 11 janvier 2026, le Conseil de concertation des confessions religieuses (CCCR) a présenté un ensemble de recommandations destinées au peuple béninois.

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

L’annonce vise à encourager une participation sereine et responsable des citoyens tout au long du processus électoral, depuis la campagne jusqu’au jour du scrutin.

Dans un contexte marqué par une forte mobilisation politique, le CCCR appelle d’abord les électeurs à s’informer sur leurs droits et obligations afin d’éviter toute confusion ou malentendu le jour du vote.

À lire aussi : Bénin: le ministère du Cadre de vie durcit le ton contre la pose anarchique d’affichages de campagne

L’institution a également insisté sur l’importance du respect du calendrier électoral, qui prévoit la tenue des campagnes médiatiques du 26 décembre 2025 au 9 janvier 2026, ainsi que la consultation des listes électorales.

Le conseil recommande aux citoyens de se rendre massivement aux urnes le jour du scrutin pour exprimer librement leurs choix en faveur des candidats de leur préférence.

Il rappelle que le vote est un droit fondamental et un devoir civique qui contribue à renforcer la légitimité des institutions démocratiques.

Parmi les conseils formulés, le CCCR encourage les électeurs à éviter toute manifestation de violence ou de provocation, soulignant que l’exercice pacifique du droit de vote est essentiel pour garantir une compétition démocratique transparente.

À lire aussi : Élections générales au Bénin: un recours contre le spécimen du bulletin unique rejeté par la Cour

Les autorités insistent sur la nécessité d’une participation respectueuse des règles et des autres citoyens, afin de préserver la cohésion sociale.

Le CCCR a également invité les candidats, les partis politiques et leurs militants à s’abstenir de tout acte qui pourrait porter atteinte à l’ordre public ou à l’intégrité du processus électoral. Il a rappelé que la loi électorale béninoise prévoit des sanctions à l’encontre de toute personne se rendant coupable d’irrégularités ou d’infractions durant la période électorale.

Enfin, le CCCR a appelé la population à la vigilance face à la désinformation. Il a encouragé l’usage des canaux officiels pour obtenir des informations fiables et éviter la propagation de rumeurs susceptibles de semer la confusion.

À lire aussi : Élections communales et législatives 2026 au Bénin: les partis politiques en contact de l’electorat

Ces recommandations interviennent alors que le pays s’apprête à vivre une étape clé de son cycle démocratique, avec le renouvellement simultané des députés et des conseillers communaux.

Le CCCR espère que ces orientations contribueront à un déroulement pacifique, ordonné et transparent des élections générales de 2026.