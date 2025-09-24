Bénin: les nominations prononcées en conseil des ministres ce mercredi

Le gouvernement a procédé au renouvellement ddes dirigeants des universités publiques du Bénin.

Le Conseil des ministres du mercredi 24 septembre 2025 a prononcé des nominations stratégiques pour les Unités de formation et de recherche (UFR) au sein des universités du Bénin. Ci-dessous toutes les nominations prononcées ce mercrefi:

Université d’Abomey-Calavi

Faculté des Sciences de la Santé

• Doyen : Josué Avakoudjo

• Vice-doyen pharmacie : Mèdessou Y. Habib Ganfono

• Vice-doyen médecine : Ulrich Vodouhé

• Vice-doyen écoles : Angèle Azon Kouanou

Faculté des Sciences économiques et de Gestion

• Doyen : Denis Acclassato Houensou

• Vice-doyen : Armel Nonvide

Faculté des Sciences agronomiques

• Doyen : Nadia K. Fanou Fogny

• Vice-doyen : Coovi Guénolé Akouedégni

Facultés des Sciences humaines et sociales

• Doyen : Sylvain A. Vissoh

• Vice-doyen FASHS/UAC : Tata Jean Tossou

• Vice-doyen Adjarra/UAC : Joseph P. Sahgui

Faculté des Sciences et Techniques

• Doyen : Farid Baba Moussa

• Vice-doyen : Comlan C. Atindogbé

Faculté de Droit et de Science politique

• Doyen : Léon Josse

Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communication

• Doyen : Koffi Julien Gbaguidi

• Vice-doyen : Moufoutaou Adjeran

Institut régional de Santé publique

• Directrice : Yolaine Glelé Ahanhanzo Hessou

• Directeur adjoint : Cyriaque Degbey

Institut de Mathématiques et de Sciences physiques

• Directeur : Koladé Simplice C. Ogouyandjou

• Directeur adjoint : Vincent A. Monwanou

Institut national des Métiers d’Art, d’Archéologie et de la Culture

• Directeur : Romuald Tchibozo

Institut du Cadre de Vie

• Directeur : Ismaïla Toko

• Directeur adjoint : Dègla Hervé Koumassi

Institut de Formation et de Recherche en Informatique

• Directeur adjoint : Gaston Edah

Institut national de la Jeunesse, de l’Éducation physique et du Sport

• Directrice : Fifamin Judith Ahounou Aïkpe

• Directeur adjoint : Gbédo Arnaud Gbaguidi

Institut national Médico-sanitaire

• Directrice : Lisette Isabelle Odoulami

• Directeur adjoint (École des infirmiers/infirmières) : Jacques Vigan

Institut national de l’Eau

• Directeur : Luc Olivier Sintondji

• Directeur adjoint : Bernardin Elegbede Manu

École polytechnique d’Abomey-Calavi

• Directeur : Victorien F. Dougnon

• Directeur adjoint : Chakirath F. Salifou

Haute École régionale de Commerce international

• Directrice : Karina Sylla Doucoure

École nationale des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication

• Directeur : Ferdinand Kpohoué

• Directeur adjoint : Raphaël Yebou

École normale supérieure

• Directeur : Bernard Fagnon

• Directeur adjoint : David Baloubi

Centre de Formation et de Recherche en matière de Population

• Directeur : Koffi Benoît Sossou

Centre inter-facultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement

• Directeur : Ibouraïma Yabi

• Directeur adjoint : Roch Christian Johnson

Centre béninois des Langues étrangères

• Directrice : Rissikatou Moustapha Babalola

École nationale d’Économie appliquée et de Management

• Directeur : Albert Honlonkou

• Directeur adjoint : Théophile Jean Agadame

Université de Parakou

Faculté de Médecine

• Vice-doyen : Moutawakilou Gomina

Faculté des Sciences économiques et de Gestion

• Doyen : Léandre Gbaguidi

• Vice-doyen : Dramane Abdoulaye

Faculté d’Agronomie

• Doyen : Amégnikin Valérien Zinsou

• Vice-doyen : Erick Virgile Bertrand Azando

Faculté de Droit et de Science politique

• Doyen : Moktar Adamou

Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines (FLASH)

• Doyenne : Bignon Tohounto Clarisse Tama

• Vice-doyen : Norbert Agoïnon

École nationale de Formation des Techniciens supérieurs en Santé publique et en Surveillance épidémiologique

• Directrice : Nouessewa Fanry Maryline Hounkponou Ahouingnan

• Directeur adjoint : Luc Behanzin

Institut de Formation en Soins infirmiers et obstétricaux

• Directeur : Montcho Adrien Hodonou

• Directeur adjoint (ESSEFE) : Sèdjro Raoul Atade

• Directrice adjointe (ESIIE) : Mendinatou Agbetou Houessou

Institut universitaire de Technologie

• Directeur : Ahodédji Henri Tchokponhoue

• Directeur adjoint : Kounagbè Odilon Lokonon

École nationale de Statistique, de Planification et de Démographie

• Directeur : Épiphane Sodjinou

Université nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM)

• Faculté des Sciences et Technologies

– Doyen : J. Stéphane Houndjo

– Vice-doyen : Raymond Fatondji Houssou

École nationale supérieure des Biosciences et Biotechnologies appliquées

• Directrice : A. Omédine Koukoui

• Directrice adjointe : Raymonde A. Adjatin

École normale supérieure de Natitingou

• Directeur : Innocent Dje-gbe

• Directeur adjoint : Nikita Topanou

Institut national supérieur des Classes préparatoires aux Études d’Ingénieur (INSPEI)

• Directeur : Christian D. Akowanou

• Directeur adjoint : Sylvain Attan

École nationale supérieure de Génie Mathématique et Modélisation

• Directeur : Djibril Aliou Moussa

• Directeur adjoint : A. Joseph Adechinan

École nationale supérieure des Travaux publics

• Directeur : Ousséni Arouna

• Directeur adjoint : Hubert Frédéric Gbaguidi

École normale supérieure de l’Enseignement technique de Lokossa

• Directeur : Lambert Gustave Djédatin

• Directeur adjoint : Jean Robert Klotoe

Institut national supérieur de Technologie industrielle

• Directrice : Clotilde Guidi Tognon

• Directeur adjoint : Dossou Flavien Lanmantchion

École nationale supérieure de Génie énergétique et Procédés

• Directeur : Danvidé Antonin Kanfon

• Directeur adjoint : Pasco Harrod Logbo

Université nationale d’Agriculture, École d’Agrobusiness et de Politiques agricoles

• Directeur : Nounagnon Émile Houngbo

École de Sociologie rurale et Vulgarisation agricole

• Directeur : Wilfried Padonou

École d’Horticulture, d’Aménagement des Espaces verts et de Vulgarisation agricole

• Directeur : Paulin Jésutin Dossou

École de Génie rural

• Directeur : Hyppolite Agadjihouéde

• Directeur adjoint : Inès Godonou Salako

École de Gestion de la Production Végétale et Semencière

• Directeur : Apollinaire Adandonon

École de Gestion et d’Exploitation des Systèmes d’Élevage

• Directeur : Sabbas Attindehou

• Directeur adjoint : Razaki Adiho Osse

École des Sciences et Techniques de Conservation et de Transformation des Produits agricoles

• Directrice : Flora Chadare

• Directeur adjoint : Camel Lagnika