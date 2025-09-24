Bénin: les nominations prononcées en conseil des ministres ce mercredi

Le gouvernement a procédé au renouvellement ddes dirigeants des universités publiques du Bénin.
Le Conseil des ministres du mercredi 24 septembre 2025 a prononcé des nominations stratégiques pour les Unités de formation et de recherche (UFR) au sein des universités du Bénin. Ci-dessous toutes les nominations prononcées ce mercrefi:
Université d’Abomey-Calavi
Faculté des Sciences de la Santé
• Doyen : Josué Avakoudjo
• Vice-doyen pharmacie : Mèdessou Y. Habib Ganfono
• Vice-doyen médecine : Ulrich Vodouhé
• Vice-doyen écoles : Angèle Azon Kouanou
Faculté des Sciences économiques et de Gestion
• Doyen : Denis Acclassato Houensou
• Vice-doyen : Armel Nonvide
Faculté des Sciences agronomiques
• Doyen : Nadia K. Fanou Fogny
• Vice-doyen : Coovi Guénolé Akouedégni
Facultés des Sciences humaines et sociales
• Doyen : Sylvain A. Vissoh
• Vice-doyen FASHS/UAC : Tata Jean Tossou
• Vice-doyen Adjarra/UAC : Joseph P. Sahgui
Faculté des Sciences et Techniques
• Doyen : Farid Baba Moussa
• Vice-doyen : Comlan C. Atindogbé
Faculté de Droit et de Science politique
• Doyen : Léon Josse
Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communication
• Doyen : Koffi Julien Gbaguidi
• Vice-doyen : Moufoutaou Adjeran
Institut régional de Santé publique
• Directrice : Yolaine Glelé Ahanhanzo Hessou
• Directeur adjoint : Cyriaque Degbey
Institut de Mathématiques et de Sciences physiques
• Directeur : Koladé Simplice C. Ogouyandjou
• Directeur adjoint : Vincent A. Monwanou
Institut national des Métiers d’Art, d’Archéologie et de la Culture
• Directeur : Romuald Tchibozo
Institut du Cadre de Vie
• Directeur : Ismaïla Toko
• Directeur adjoint : Dègla Hervé Koumassi
Institut de Formation et de Recherche en Informatique
• Directeur adjoint : Gaston Edah
Institut national de la Jeunesse, de l’Éducation physique et du Sport
• Directrice : Fifamin Judith Ahounou Aïkpe
• Directeur adjoint : Gbédo Arnaud Gbaguidi
Institut national Médico-sanitaire
• Directrice : Lisette Isabelle Odoulami
• Directeur adjoint (École des infirmiers/infirmières) : Jacques Vigan
Institut national de l’Eau
• Directeur : Luc Olivier Sintondji
• Directeur adjoint : Bernardin Elegbede Manu
École polytechnique d’Abomey-Calavi
• Directeur : Victorien F. Dougnon
• Directeur adjoint : Chakirath F. Salifou
Haute École régionale de Commerce international
• Directrice : Karina Sylla Doucoure
École nationale des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication
• Directeur : Ferdinand Kpohoué
• Directeur adjoint : Raphaël Yebou
École normale supérieure
• Directeur : Bernard Fagnon
• Directeur adjoint : David Baloubi
Centre de Formation et de Recherche en matière de Population
• Directeur : Koffi Benoît Sossou
Centre inter-facultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement
• Directeur : Ibouraïma Yabi
• Directeur adjoint : Roch Christian Johnson
Centre béninois des Langues étrangères
• Directrice : Rissikatou Moustapha Babalola
École nationale d’Économie appliquée et de Management
• Directeur : Albert Honlonkou
• Directeur adjoint : Théophile Jean Agadame
Université de Parakou
Faculté de Médecine
• Vice-doyen : Moutawakilou Gomina
Faculté des Sciences économiques et de Gestion
• Doyen : Léandre Gbaguidi
• Vice-doyen : Dramane Abdoulaye
Faculté d’Agronomie
• Doyen : Amégnikin Valérien Zinsou
• Vice-doyen : Erick Virgile Bertrand Azando
Faculté de Droit et de Science politique
• Doyen : Moktar Adamou
Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines (FLASH)
• Doyenne : Bignon Tohounto Clarisse Tama
• Vice-doyen : Norbert Agoïnon
École nationale de Formation des Techniciens supérieurs en Santé publique et en Surveillance épidémiologique
• Directrice : Nouessewa Fanry Maryline Hounkponou Ahouingnan
• Directeur adjoint : Luc Behanzin
Institut de Formation en Soins infirmiers et obstétricaux
• Directeur : Montcho Adrien Hodonou
• Directeur adjoint (ESSEFE) : Sèdjro Raoul Atade
• Directrice adjointe (ESIIE) : Mendinatou Agbetou Houessou
Institut universitaire de Technologie
• Directeur : Ahodédji Henri Tchokponhoue
• Directeur adjoint : Kounagbè Odilon Lokonon
École nationale de Statistique, de Planification et de Démographie
• Directeur : Épiphane Sodjinou
Université nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM)
• Faculté des Sciences et Technologies
– Doyen : J. Stéphane Houndjo
– Vice-doyen : Raymond Fatondji Houssou
École nationale supérieure des Biosciences et Biotechnologies appliquées
• Directrice : A. Omédine Koukoui
• Directrice adjointe : Raymonde A. Adjatin
École normale supérieure de Natitingou
• Directeur : Innocent Dje-gbe
• Directeur adjoint : Nikita Topanou
Institut national supérieur des Classes préparatoires aux Études d’Ingénieur (INSPEI)
• Directeur : Christian D. Akowanou
• Directeur adjoint : Sylvain Attan
École nationale supérieure de Génie Mathématique et Modélisation
• Directeur : Djibril Aliou Moussa
• Directeur adjoint : A. Joseph Adechinan
École nationale supérieure des Travaux publics
• Directeur : Ousséni Arouna
• Directeur adjoint : Hubert Frédéric Gbaguidi
École normale supérieure de l’Enseignement technique de Lokossa
• Directeur : Lambert Gustave Djédatin
• Directeur adjoint : Jean Robert Klotoe
Institut national supérieur de Technologie industrielle
• Directrice : Clotilde Guidi Tognon
• Directeur adjoint : Dossou Flavien Lanmantchion
École nationale supérieure de Génie énergétique et Procédés
• Directeur : Danvidé Antonin Kanfon
• Directeur adjoint : Pasco Harrod Logbo
Université nationale d’Agriculture, École d’Agrobusiness et de Politiques agricoles
• Directeur : Nounagnon Émile Houngbo
École de Sociologie rurale et Vulgarisation agricole
• Directeur : Wilfried Padonou
École d’Horticulture, d’Aménagement des Espaces verts et de Vulgarisation agricole
• Directeur : Paulin Jésutin Dossou
École de Génie rural
• Directeur : Hyppolite Agadjihouéde
• Directeur adjoint : Inès Godonou Salako
École de Gestion de la Production Végétale et Semencière
• Directeur : Apollinaire Adandonon
École de Gestion et d’Exploitation des Systèmes d’Élevage
• Directeur : Sabbas Attindehou
• Directeur adjoint : Razaki Adiho Osse
École des Sciences et Techniques de Conservation et de Transformation des Produits agricoles
• Directrice : Flora Chadare
• Directeur adjoint : Camel Lagnika