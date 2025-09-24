PAR PAYS
Bénin: les nominations prononcées en conseil des ministres ce mercredi

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
4 min.
Talon Patrice
Talon Patrice,@: Présidence Bénin
. .

Le gouvernement a procédé au renouvellement ddes dirigeants des universités publiques du Bénin.

Le Conseil des ministres du mercredi 24 septembre 2025 a prononcé des nominations stratégiques pour les Unités de formation et de recherche (UFR) au sein des universités du Bénin. Ci-dessous toutes les nominations prononcées ce mercrefi:

Université d’Abomey-Calavi

Faculté des Sciences de la Santé
  • Doyen : Josué Avakoudjo
  • Vice-doyen pharmacie : Mèdessou Y. Habib Ganfono
  • Vice-doyen médecine : Ulrich Vodouhé
  • Vice-doyen écoles : Angèle Azon Kouanou

Faculté des Sciences économiques et de Gestion
  • Doyen : Denis Acclassato Houensou
  • Vice-doyen : Armel Nonvide

Faculté des Sciences agronomiques
  • Doyen : Nadia K. Fanou Fogny
  • Vice-doyen : Coovi Guénolé Akouedégni

Facultés des Sciences humaines et sociales
  • Doyen : Sylvain A. Vissoh
  • Vice-doyen FASHS/UAC : Tata Jean Tossou
  • Vice-doyen Adjarra/UAC : Joseph P. Sahgui

Faculté des Sciences et Techniques
  • Doyen : Farid Baba Moussa
  • Vice-doyen : Comlan C. Atindogbé

Faculté de Droit et de Science politique
  • Doyen : Léon Josse

Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communication
  • Doyen : Koffi Julien Gbaguidi
  • Vice-doyen : Moufoutaou Adjeran

Institut régional de Santé publique
  • Directrice : Yolaine Glelé Ahanhanzo Hessou
  • Directeur adjoint : Cyriaque Degbey

Institut de Mathématiques et de Sciences physiques
  • Directeur : Koladé Simplice C. Ogouyandjou
  • Directeur adjoint : Vincent A. Monwanou

Institut national des Métiers d’Art, d’Archéologie et de la Culture
  • Directeur : Romuald Tchibozo

Institut du Cadre de Vie
  • Directeur : Ismaïla Toko
  • Directeur adjoint : Dègla Hervé Koumassi

Institut de Formation et de Recherche en Informatique
  • Directeur adjoint : Gaston Edah

Institut national de la Jeunesse, de l’Éducation physique et du Sport
  • Directrice : Fifamin Judith Ahounou Aïkpe
  • Directeur adjoint : Gbédo Arnaud Gbaguidi

Institut national Médico-sanitaire
  • Directrice : Lisette Isabelle Odoulami
  • Directeur adjoint (École des infirmiers/infirmières) : Jacques Vigan

Institut national de l’Eau
  • Directeur : Luc Olivier Sintondji
  • Directeur adjoint : Bernardin Elegbede Manu

École polytechnique d’Abomey-Calavi
  • Directeur : Victorien F. Dougnon
  • Directeur adjoint : Chakirath F. Salifou

Haute École régionale de Commerce international
  • Directrice : Karina Sylla Doucoure

École nationale des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication
  • Directeur : Ferdinand Kpohoué
  • Directeur adjoint : Raphaël Yebou

École normale supérieure
  • Directeur : Bernard Fagnon
  • Directeur adjoint : David Baloubi

Centre de Formation et de Recherche en matière de Population
  • Directeur : Koffi Benoît Sossou

Centre inter-facultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement
  • Directeur : Ibouraïma Yabi
  • Directeur adjoint : Roch Christian Johnson

Centre béninois des Langues étrangères
  • Directrice : Rissikatou Moustapha Babalola

École nationale d’Économie appliquée et de Management
  • Directeur : Albert Honlonkou
  • Directeur adjoint : Théophile Jean Agadame

Université de Parakou

Faculté de Médecine
  • Vice-doyen : Moutawakilou Gomina

Faculté des Sciences économiques et de Gestion
  • Doyen : Léandre Gbaguidi
  • Vice-doyen : Dramane Abdoulaye

Faculté d’Agronomie
  • Doyen : Amégnikin Valérien Zinsou
  • Vice-doyen : Erick Virgile Bertrand Azando

Faculté de Droit et de Science politique
  • Doyen : Moktar Adamou

Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines (FLASH)
  • Doyenne : Bignon Tohounto Clarisse Tama
  • Vice-doyen : Norbert Agoïnon

École nationale de Formation des Techniciens supérieurs en Santé publique et en Surveillance épidémiologique
  • Directrice : Nouessewa Fanry Maryline Hounkponou Ahouingnan
  • Directeur adjoint : Luc Behanzin

Institut de Formation en Soins infirmiers et obstétricaux
  • Directeur : Montcho Adrien Hodonou
  • Directeur adjoint (ESSEFE) : Sèdjro Raoul Atade
  • Directrice adjointe (ESIIE) : Mendinatou Agbetou Houessou

Institut universitaire de Technologie
  • Directeur : Ahodédji Henri Tchokponhoue
  • Directeur adjoint : Kounagbè Odilon Lokonon

École nationale de Statistique, de Planification et de Démographie
  • Directeur : Épiphane Sodjinou

Université nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM)
  • Faculté des Sciences et Technologies
   – Doyen : J. Stéphane Houndjo
   – Vice-doyen : Raymond Fatondji Houssou

École nationale supérieure des Biosciences et Biotechnologies appliquées
  • Directrice : A. Omédine Koukoui
  • Directrice adjointe : Raymonde A. Adjatin

École normale supérieure de Natitingou
  • Directeur : Innocent Dje-gbe
  • Directeur adjoint : Nikita Topanou

Institut national supérieur des Classes préparatoires aux Études d’Ingénieur (INSPEI)
  • Directeur : Christian D. Akowanou
  • Directeur adjoint : Sylvain Attan

École nationale supérieure de Génie Mathématique et Modélisation
  • Directeur : Djibril Aliou Moussa
  • Directeur adjoint : A. Joseph Adechinan

École nationale supérieure des Travaux publics
  • Directeur : Ousséni Arouna
  • Directeur adjoint : Hubert Frédéric Gbaguidi

École normale supérieure de l’Enseignement technique de Lokossa
  • Directeur : Lambert Gustave Djédatin
  • Directeur adjoint : Jean Robert Klotoe

Institut national supérieur de Technologie industrielle
  • Directrice : Clotilde Guidi Tognon
  • Directeur adjoint : Dossou Flavien Lanmantchion

École nationale supérieure de Génie énergétique et Procédés
  • Directeur : Danvidé Antonin Kanfon
  • Directeur adjoint : Pasco Harrod Logbo

Université nationale d’Agriculture, École d’Agrobusiness et de Politiques agricoles
  • Directeur : Nounagnon Émile Houngbo

École de Sociologie rurale et Vulgarisation agricole
  • Directeur : Wilfried Padonou

École d’Horticulture, d’Aménagement des Espaces verts et de Vulgarisation agricole
  • Directeur : Paulin Jésutin Dossou

École de Génie rural
  • Directeur : Hyppolite Agadjihouéde
  • Directeur adjoint : Inès Godonou Salako

École de Gestion de la Production Végétale et Semencière
  • Directeur : Apollinaire Adandonon

École de Gestion et d’Exploitation des Systèmes d’Élevage
  • Directeur : Sabbas Attindehou
  • Directeur adjoint : Razaki Adiho Osse

École des Sciences et Techniques de Conservation et de Transformation des Produits agricoles
  • Directrice : Flora Chadare
  • Directeur adjoint : Camel Lagnika

