Benin: appointments announced at the Council of Ministers this Wednesday
The government has renewed the leadership of Benin’s public universities.
The Council of Ministers on Wednesday, September 24, 2025, announced strategic appointments for the Teaching and Research Units (UFR) within Benin’s universities. Below are all the appointments announced this Wednesday:
University of Abomey-Calavi
Faculty of Health Sciences
• Dean: Josué Avakoudjo
• Vice‑Dean, Pharmacy: Mèdessou Y. Habib Ganfono
• Vice‑Dean, Medicine: Ulrich Vodouhé
• Vice‑Dean, Schools: Angèle Azon Kouanou
Faculty of Economics and Management
• Dean: Denis Acclassato Houensou
• Vice‑Dean: Armel Nonvide
Faculty of Agronomy
• Dean: Nadia K. Fanou Fogny
• Vice‑Dean: Coovi Guénolé Akouedégni
Faculties of Human and Social Sciences
• Dean: Sylvain A. Vissoh
• Vice‑Dean FASHS/UAC: Tata Jean Tossou
• Vice‑Dean Adjarra/UAC: Joseph P. Sahgui
Faculty of Sciences and Technology
• Dean: Farid Baba Moussa
• Vice‑Dean: Comlan C. Atindogbé
Faculty of Law and Political Science
• Dean: Léon Josse
Faculty of Letters, Languages, Arts and Communication
• Dean: Koffi Julien Gbaguidi
• Vice‑Dean: Moufoutaou Adjeran
Regional Institute of Public Health
• Director: Yolaine Glelé Ahanhanzo Hessou
• Deputy Director: Cyriaque Degbey
Institute of Mathematics and Physical Sciences
• Director: Koladé Simplice C. Ogouyandjou
• Deputy Director: Vincent A. Monwanou
National Institute of Arts, Archaeology and Culture Trades
• Director: Romuald Tchibozo
Institute of Living Environment
• Director: Ismaïla Toko
• Deputy Director: Dègla Hervé Koumassi
Institute of Training and Research in Computer Science
• Deputy Director: Gaston Edah
National Institute of Youth, Physical Education and Sport
• Director: Fifamin Judith Ahounou Aïkpe
• Deputy Director: Gbédo Arnaud Gbaguidi
National Medico‑Sanitary Institute
• Director: Lisette Isabelle Odoulami
• Deputy Director (School of Nurses): Jacques Vigan
National Water Institute
• Director: Luc Olivier Sintondji
• Deputy Director: Bernardin Elegbede Manu
Abomey‑Calavi Polytechnic School
• Director: Victorien F. Dougnon
• Deputy Director: Chakirath F. Salifou
Regional Higher School of International Trade
• Director: Karina Sylla Doucoure
National School of Information and Communication Sciences and Techniques
• Director: Ferdinand Kpohoué
• Deputy Director: Raphaël Yebou
Higher Normal School
• Director: Bernard Fagnon
• Deputy Director: David Baloubi
Center for Training and Research in Population Matters
• Director: Koffi Benoît Sossou
Interfaculty Center for Training and Research in Environment for Development
• Director: Ibouraïma Yabi
• Deputy Director: Roch Christian Johnson
Beninese Center for Foreign Languages
• Director: Rissikatou Moustapha Babalola
National School of Applied Economics and Management
• Director: Albert Honlonkou
• Deputy Director: Théophile Jean Agadame
University of Parakou
Faculty of Medicine
• Vice‑Dean: Moutawakilou Gomina
Faculty of Economics and Management
• Dean: Léandre Gbaguidi
• Vice‑Dean: Dramane Abdoulaye
Faculty of Agronomy
• Dean: Amégnikin Valérien Zinsou
• Vice‑Dean: Erick Virgile Bertrand Azando
Faculty of Law and Political Science
• Dean: Moktar Adamou
Faculty of Letters, Arts and Human Sciences (FLASH)
• Dean: Bignon Tohounto Clarisse Tama
• Vice‑Dean: Norbert Agoïnon
National School for Training Senior Technicians in Public Health and Epidemiological Surveillance
• Director: Nouessewa Fanry Maryline Hounkponou Ahouingnan
• Deputy Director: Luc Behanzin
Institute for Training in Nursing and Obstetrics
• Director: Montcho Adrien Hodonou
• Deputy Director (ESSEFE): Sèdjro Raoul Atade
• Deputy Director (ESIIE): Mendinatou Agbetou Houessou
University Institute of Technology
• Director: Ahodédji Henri Tchokponhoue
• Deputy Director: Kounagbè Odilon Lokonon
National School of Statistics, Planning and Demography
• Director: Épiphane Sodjinou
National University of Science, Technology, Engineering and Mathematics (UNSTIM)
• Faculty of Sciences and Technologies
– Dean: J. Stéphane Houndjo
– Vice‑Dean: Raymond Fatondji Houssou
National Higher School of Applied Biosciences and Biotechnology
• Director: A. Omédine Koukoui
• Deputy Director: Raymonde A. Adjatin
Higher Normal School of Natitingou
• Director: Innocent Dje-gbe
• Deputy Director: Nikita Topanou
National Higher Institute of Preparatory Classes for Engineering Studies (INSPEI)
• Director: Christian D. Akowanou
• Deputy Director: Sylvain Attan
National Higher School of Mathematical Engineering and Modeling
• Director: Djibril Aliou Moussa
• Deputy Director: A. Joseph Adechinan
National Higher School of Public Works
• Director: Ousséni Arouna
• Deputy Director: Hubert Frédéric Gbaguidi
Higher Normal School of Technical Education of Lokossa
• Director: Lambert Gustave Djédatin
• Deputy Director: Jean Robert Klotoe
National Higher Institute of Industrial Technology
• Director: Clotilde Guidi Tognon
• Deputy Director: Dossou Flavien Lanmantchion
National Higher School of Energy Engineering and Processes
• Director: Danvidé Antonin Kanfon
• Deputy Director: Pasco Harrod Logbo
National University of Agriculture, School of Agribusiness and Agricultural Policy
• Director: Nounagnon Émile Houngbo
School of Rural Sociology and Agricultural Extension
• Director: Wilfried Padonou
School of Horticulture, Green Space Design and Agricultural Extension
• Director: Paulin Jésutin Dossou
School of Rural Engineering
• Director: Hyppolite Agadjihouéde
• Deputy Director: Inès Godonou Salako
School of Plant Production and Seed Management
• Director: Apollinaire Adandonon
School of Management and Operation of Livestock Systems
• Director: Sabbas Attindehou
• Deputy Director: Razaki Adiho Osse
School of Sciences and Techniques for Conservation and Processing of Agricultural Products
• Director: Flora Chadare
• Deputy Director: Camel Lagnika