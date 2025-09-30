Benin

Benin: appointments announced at the Council of Ministers this Wednesday

The government has renewed the leadership of Benin’s public universities.

The Council of Ministers on Wednesday, September 24, 2025, announced strategic appointments for the Teaching and Research Units (UFR) within Benin’s universities. Below are all the appointments announced this Wednesday:

University of Abomey-Calavi

Faculty of Health Sciences
  • Dean: Josué Avakoudjo
  • Vice‑Dean, Pharmacy: Mèdessou Y. Habib Ganfono
  • Vice‑Dean, Medicine: Ulrich Vodouhé
  • Vice‑Dean, Schools: Angèle Azon Kouanou

Faculty of Economics and Management
  • Dean: Denis Acclassato Houensou
  • Vice‑Dean: Armel Nonvide

Faculty of Agronomy
  • Dean: Nadia K. Fanou Fogny
  • Vice‑Dean: Coovi Guénolé Akouedégni

Faculties of Human and Social Sciences
  • Dean: Sylvain A. Vissoh
  • Vice‑Dean FASHS/UAC: Tata Jean Tossou
  • Vice‑Dean Adjarra/UAC: Joseph P. Sahgui

Faculty of Sciences and Technology
  • Dean: Farid Baba Moussa
  • Vice‑Dean: Comlan C. Atindogbé

Faculty of Law and Political Science
  • Dean: Léon Josse

Faculty of Letters, Languages, Arts and Communication
  • Dean: Koffi Julien Gbaguidi
  • Vice‑Dean: Moufoutaou Adjeran

Regional Institute of Public Health
  • Director: Yolaine Glelé Ahanhanzo Hessou
  • Deputy Director: Cyriaque Degbey

Institute of Mathematics and Physical Sciences
  • Director: Koladé Simplice C. Ogouyandjou
  • Deputy Director: Vincent A. Monwanou

National Institute of Arts, Archaeology and Culture Trades
  • Director: Romuald Tchibozo

Institute of Living Environment
  • Director: Ismaïla Toko
  • Deputy Director: Dègla Hervé Koumassi

Institute of Training and Research in Computer Science
  • Deputy Director: Gaston Edah

National Institute of Youth, Physical Education and Sport
  • Director: Fifamin Judith Ahounou Aïkpe
  • Deputy Director: Gbédo Arnaud Gbaguidi

National Medico‑Sanitary Institute
  • Director: Lisette Isabelle Odoulami
  • Deputy Director (School of Nurses): Jacques Vigan

National Water Institute
  • Director: Luc Olivier Sintondji
  • Deputy Director: Bernardin Elegbede Manu

Abomey‑Calavi Polytechnic School
  • Director: Victorien F. Dougnon
  • Deputy Director: Chakirath F. Salifou

Regional Higher School of International Trade
  • Director: Karina Sylla Doucoure

National School of Information and Communication Sciences and Techniques
  • Director: Ferdinand Kpohoué
  • Deputy Director: Raphaël Yebou

Higher Normal School
  • Director: Bernard Fagnon
  • Deputy Director: David Baloubi

Center for Training and Research in Population Matters
  • Director: Koffi Benoît Sossou

Interfaculty Center for Training and Research in Environment for Development
  • Director: Ibouraïma Yabi
  • Deputy Director: Roch Christian Johnson

Beninese Center for Foreign Languages
  • Director: Rissikatou Moustapha Babalola

National School of Applied Economics and Management
  • Director: Albert Honlonkou
  • Deputy Director: Théophile Jean Agadame

University of Parakou

Faculty of Medicine
  • Vice‑Dean: Moutawakilou Gomina

Faculty of Economics and Management
  • Dean: Léandre Gbaguidi
  • Vice‑Dean: Dramane Abdoulaye

Faculty of Agronomy
  • Dean: Amégnikin Valérien Zinsou
  • Vice‑Dean: Erick Virgile Bertrand Azando

Faculty of Law and Political Science
  • Dean: Moktar Adamou

Faculty of Letters, Arts and Human Sciences (FLASH)
  • Dean: Bignon Tohounto Clarisse Tama
  • Vice‑Dean: Norbert Agoïnon

National School for Training Senior Technicians in Public Health and Epidemiological Surveillance
  • Director: Nouessewa Fanry Maryline Hounkponou Ahouingnan
  • Deputy Director: Luc Behanzin

Institute for Training in Nursing and Obstetrics
  • Director: Montcho Adrien Hodonou
  • Deputy Director (ESSEFE): Sèdjro Raoul Atade
  • Deputy Director (ESIIE): Mendinatou Agbetou Houessou

University Institute of Technology
  • Director: Ahodédji Henri Tchokponhoue
  • Deputy Director: Kounagbè Odilon Lokonon

National School of Statistics, Planning and Demography
  • Director: Épiphane Sodjinou

National University of Science, Technology, Engineering and Mathematics (UNSTIM)
  • Faculty of Sciences and Technologies
   – Dean: J. Stéphane Houndjo
   – Vice‑Dean: Raymond Fatondji Houssou

National Higher School of Applied Biosciences and Biotechnology
  • Director: A. Omédine Koukoui
  • Deputy Director: Raymonde A. Adjatin

Higher Normal School of Natitingou
  • Director: Innocent Dje-gbe
  • Deputy Director: Nikita Topanou

National Higher Institute of Preparatory Classes for Engineering Studies (INSPEI)
  • Director: Christian D. Akowanou
  • Deputy Director: Sylvain Attan

National Higher School of Mathematical Engineering and Modeling
  • Director: Djibril Aliou Moussa
  • Deputy Director: A. Joseph Adechinan

National Higher School of Public Works
  • Director: Ousséni Arouna
  • Deputy Director: Hubert Frédéric Gbaguidi

Higher Normal School of Technical Education of Lokossa
  • Director: Lambert Gustave Djédatin
  • Deputy Director: Jean Robert Klotoe

National Higher Institute of Industrial Technology
  • Director: Clotilde Guidi Tognon
  • Deputy Director: Dossou Flavien Lanmantchion

National Higher School of Energy Engineering and Processes
  • Director: Danvidé Antonin Kanfon
  • Deputy Director: Pasco Harrod Logbo

National University of Agriculture, School of Agribusiness and Agricultural Policy
  • Director: Nounagnon Émile Houngbo

School of Rural Sociology and Agricultural Extension
  • Director: Wilfried Padonou

School of Horticulture, Green Space Design and Agricultural Extension
  • Director: Paulin Jésutin Dossou

School of Rural Engineering
  • Director: Hyppolite Agadjihouéde
  • Deputy Director: Inès Godonou Salako

School of Plant Production and Seed Management
  • Director: Apollinaire Adandonon

School of Management and Operation of Livestock Systems
  • Director: Sabbas Attindehou
  • Deputy Director: Razaki Adiho Osse

School of Sciences and Techniques for Conservation and Processing of Agricultural Products
  • Director: Flora Chadare
  • Deputy Director: Camel Lagnika